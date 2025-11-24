“I soci hanno registrato i concreti passi avanti nel percorso di risanamento, apprezzando il lavoro del consiglio di amministrazione, e hanno preso atto del fabbisogno emerso dal Piano industriale di risanamento approvato dal Cda. Il Comune di Genova ha confermato il proprio sostegno all’azienda, formalizzato con una decisione di giunta approvata, in data odierna, che ha consentito l’accantonamento di 15 milioni di euro per il 2026 e avviato le verifiche volte al conferimento ad Amt dell’immobile adibito a deposito della metropolitana”. Lo annuncia una nota del Comune di Genova

All’assemblea hanno partecipato in rappresentanza del Comune di Genova il vicesindaco Alessandro Terrile, in rappresentanza della Città metropolitana il vicesindaco Simone Franceschi e in rappresentanza del Comune di Santa Margherita Ligure l’Assessore Francesca Tirabocchia.

“Inoltre – prosegue la nota – prendendo atto della positiva interlocuzione tra Comune di Genova, Città metropolitana e Regione Liguria volta a reperire risorse aggiuntive necessarie a favorire un riallineamento finanziario dei contratti di servizio, i soci hanno dato mandato all’azienda di proseguire nella definizione dell’istruttoria già avviata con Città metropolitana, in esito alla quale sarà riconvocata l’assemblea dei soci.