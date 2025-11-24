I Comuni di Chiavari, Rapallo e Sestri Levante non hanno preso parte né alla riunione del Comitato di coordinamento Amt né all’assemblea dei soci convocati in data odierna.

La scelta, spiegano i tre Comuni in una nota diffusa dal Comune di Chiavari, è stata determinata dall’assenza di un confronto adeguato su uno dei temi all’ordine del giorno, in particolare sul Piano di Risanamento 2025-2029, documento che non fornisce elementi sufficienti per comprendere chi, e con quali modalità, dovrà sostenere il percorso di risanamento dell’azienda, né offre garanzie adeguate per una valutazione consapevole e responsabile.

I tre Comuni ribadiscono l’importanza di un percorso di risanamento che assicuri continuità del servizio, tutela dei lavoratori e sostenibilità economica di Amt. Tuttavia, in assenza di informazioni chiare, verificabili e complete, non ritengono possibile assumere decisioni informate né avallare scelte che comporterebbero ricadute rilevanti sui territori e sulla gestione del trasporto pubblico locale.

I Comuni auspicano l’avvio di un percorso trasparente, basato su dati verificabili e nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, condizione indispensabile per contribuire responsabilmente alle future scelte sulla gestione del trasporto pubblico locale.