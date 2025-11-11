«La vera soluzione per i fondi della sanità è l’autonomia sanitaria». Lo ha detto, secondo quanto riporta l’agenzia Dire, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, parlando con i giornalisti.

«Noi – ha precisato il presidente della Regione Liguria – abbiamo chiesto al ministro Calderoli, assieme alle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, di farci avere l’autonomia sanitaria, che vuol dire poter creare dei fondi opportuni da destinare all’integrazione del fondo sanitario».

Bucci ha spiegato che «Questi fondi sono delicati e vincolati alla sanità: se riuscissimo a ottenere l’autonomia, ogni anno avremmo l’opportunità di aumentare i fondi destinati al settore sanitario, sapendo fin dall’inizio che le risorse sono disponibili. Questo è un grande passo avanti perché ci consentirebbe di preparare gli stipendi da aumentare, trattare meglio le persone e premiare il merito, oltre a fare tante cose che oggi sono bloccate dalle norme nazionali. Mi aspetto che ci siano buone notizie prima della fine dell’anno per quanto riguarda l’autonomia».