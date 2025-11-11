La Borsa di Milano apre in leggero rialzo. L’indice Ftse Mib ha iniziato a +0,07% a 43.928 punti e poi ha imboccato la via del rialzo sostenuto dagli acquisti sul comparto del lusso, con Moncler (+2,06%) e Brunello Cucinelli (+2,29%) in evidenza. Bene anche le banche con Mps a +2,3% che guida il listino. Affonda Inwit (-8,1%), dopo aver aggiornato nella parte bassa del range la guidance per il 2026-2030. Giù anche Leonardo (-1,8%).

Avvio in rialzo per le Borse europee, dove permane l’ottimismo per l’imminente fine dello shutdown negli usa. Londra sale dello 0,83%, Parigi dello 0,31% e Francoforte dello 0,13%.

In Asia le Borse si muovono in prevalenza sotto la parità per effetto dei timori di un riaccendersi delle tensioni commerciali tra Cina e Usa e della cautela per la ripresa dei dati macro americani che, dopo oltre un mese di stop, potrebbero rivelare delle sorprese. Tokyo cede lo 0,1%. L’imminente fine dello shutdown, che potrebbe arrivare già mercoledì, provoca inoltre un po’ di apprensione tra gli investitori, che dovranno fare i conti con la ripresa del flusso dei dati macro americani, decisivi per gli orientamenti della Fed in tema di politiche monetarie.

Pochi i dati macro attesi oggi: oltre ai dati sui salari britannici, saliti del 4,6% nel trimestre concluso a settembre, arriverà l’indice Zew tedesco, mentre sarà monitorato con ben altra attenzione, se disponibile, il dato sull’inflazione americana, previsto per giovedì.

Prezzo del petrolio in calo, all’avvio dei mercati, con il Wti che scende sotto la soglia dei 60 dollari. Il greggio americano perde lo 0,41% a 59,8 dollari mentre il Brent del Mare del Nord cede lo 0,39% a 63,81.

Oro anche oggi in rialzo: il metallo con consegna immediata sale dello 0,27% a 4127 dollari l’oncia.

Apertura stabile per l’euro sui mercati valutari. Passa di mano a 1,155 sul dollaro (-0,04%). Perde terreno la sterlina (-0,4% a 1,4) dopo i dati sulla disoccupazione nel Regno Unito, salita ai massimi dal 2021.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna un lieve aumento a 74 punti base (+0,56%), il rendimento è a +3,41%.