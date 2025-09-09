Sanlorenzo torna al Cannes Yachting Festival con dieci yacht, di cui tre presentati in anteprima mondiale. «Qui a Cannes – ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Massimo Perotti – siamo orgogliosi di presentare in anteprima tre nuovi yacht Sanlorenzo, insieme alle nuove imbarcazioni di Nautor Swan e Bluegame, che costituiscono i portafogli monomarca più completi e ambiti nei rispettivi segmenti. Altre anteprime seguiranno nell’ultimo trimestre, tra cui un nuovo concept di Sanlorenzo che incarna la nostra ricerca di bellezza e innovazione senza tempo, e la prima consegna del 74Steel, il nostro yacht più grande mai realizzato, una pietra miliare che incarna la posizione di Sanlorenzo al vertice della categoria».

Alla vigilia del festival, il Cavalier Perotti ha presentato le priorità strategiche di Sanlorenzo all’inizio del suo terzo decennio di leadership, delineando “un futuro dinamico basato su crescita sostenibile, innovazione continua nel design e leadership culturale, posizionando Sanlorenzo non solo come produttore di yacht eccellenti, ma anche come marchio che plasma il futuro del lusso contemporaneo”.

Sanlorenzo ha da poco presentato i risultati finanziari della prima metà del 2025: i ricavi netti derivanti dalle nuove imbarcazioni hanno raggiunto i 454 milioni di euro, con un aumento dell’9,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e l’ebitda è aumentato dell’8,5% a 80,5 milioni di euro, con un margine del 17,7%. Dopo aver riconfermato la guidance per il 2025, l’azienda prevede un altro anno di crescita moderata con un fatturato che sfiorerà il miliardo di euro, un balzo significativo rispetto ai 42 milioni di euro registrati nel 2004, quando il Cavalier Perotti è entrato a far parte dell’azienda, prima di assumerne la guida nel 2005.

«La stabilità e la crescita moderata raggiunte nella prima metà del 2025 riflettono la resilienza di Sanlorenzo, la forza del nostro marchio e il fascino intramontabile dei nostri yacht. Il nostro portafoglio ordini, in particolare per gli yacht di 30 metri e oltre, conferma la forza della nostra filosofia del made-to-measure, il nostro modello basato sulla scarsità e il successo del nostro ingresso strategico nel mondo della vela con Nautor Swan. Questi valori, uniti all’innovazione, rimangono l’essenza della nostra Maison», ha detto Perotti.

Le tre anteprime di Sanlorenzo

A Cannes, Sanlorenzo espone dieci yacht nel Vieux-Port, riaffermando la sua posizione unica, con il portafoglio monobrand più completo e ambito nel settore nautico internazionale. A guidare questa gamma sono tre anteprime mondiali: l’audace SX120, l’asimmetrico SL110A dall’architettura innovativa e il maestoso SD132, al suo debutto pubblico.

Nuovo fiore all’occhiello dell’innovativa gamma crossover di Sanlorenzo, SX120 è uno yacht che unisce lo spirito di un explorer al lusso di un flybridge. Progettata da Zuccon International Project con interni firmati Piero Lissoni (Lissoni & Partners), questa imbarcazione presenta linee pulite e ampi spazi aperti che ne definiscono la silhouette sportiva, mentre gli interni mantengono un layout raffinato e versatile.

SL110A introduce un nuovo concetto architettonico nel mondo dello yachting, rappresentando l’ultima evoluzione dell’acclamata linea asimmetrica di Sanlorenzo e ridefinendo il concetto stesso di yacht da 33 metri. Questo modello offre interni più spaziosi e luminosi, un flusso continuo tra spazi interni ed esterni e un legame più profondo con il mare. L’ampia suite armatoriale offre una vista panoramica, accesso diretto alla piscina di prua e un percorso privato attraverso lo yacht. Con il design esterno di Zuccon International Project e gli interni di Piero Lissoni, l’SL110A è un’elegante sintesi di forma, funzionalità e innovazione, che raggiunge una velocità massima di 27 nodi.

A completare la trilogia delle anteprime è l’SD132, il più grande yacht in composito mai costruito da Sanlorenzo. Con i suoi 40,7 metri di lunghezza e 420 GT di volume interno, offre uno spazio straordinario. Lo yacht è dotato di un beach club riconfigurato con terrazze apribili che creano un flusso continuo dal pozzetto al mare. Un’area prendisole a prua con piscina trasparente, un flybridge di 85 metri quadrati e un garage laterale con varo trasversale completano l’esperienza. Progettato da Zuccon International Project, SD132 incarna sia l’evoluzione che la maestria della tradizione semi-dislocante di Sanlorenzo.

Accanto a questi debutti, Sanlorenzo espone SP92, SL86A, SL90A, SD90, SD96, SX100 e SX88, che rappresentano l’intera gamma delle linee più iconiche della Maison, ulteriormente ampliata dall’ offerta di Nautor Swan e Bluegame.

A Cannes anche Bluegame…

Bluegame presenterà anche il BGF45, un rivoluzionario multiscafo con sistema foil-assisted, introducendo sul mercato una tecnologia ispirata da BGH-HSV, il tender alimentato a idrogeno creato per l’America’s Cup 2024. Ulteriore dimostrazione della forza ingegneristica di Bluegame, il BGF45 segna un importante passo avanti nel segmento dei multiscafi, ottenendo risultati eccezionali grazie alle collaborazioni strategiche con Mario Caponnetto e Francis Hueber e alle partnership con leader del settore come Volvo, Garmin e Siemens.

… e Nautor Swan

A un anno dalla sua integrazione nella famiglia Sanlorenzo, il nuovo corso di Nautor Swan sarà delineato a Cannes, dove sarà presentato lo Swan 51, portando la sua esperienza nella vela performante nel competitivo segmento dei 50 piedi. Con i suoi 15,5 metri, lo Swan 51 diventa il modello più piccolo della linea performance cruiser di Swan. Il suo progetto è sviluppato sulla base dell’esperienza maturata con oltre 70 yacht costruiti tra i 14,6 e i 16,8 metri dal 2019. Alla ricerca dell’equilibrio migliore sottovela, l’albero è posizionato più in prossimità della chiglia. Ritorno di un’icona, il modello eredita il patrimonio dello Swan 51 originale del 1981, la prima collaborazione tra Swan e il designer German Frers.

Alla Spezia la consegna del nuovo superyacht Sanlorenzo 74 Steel

Dopo Cannes Sanlorenzo ha annunciato che presenterà alla Spezia, a ottobre, il primo scafo 74 Steel: si tratta del più grande yacht mai costruito dal cantiere e un nuovo fiore all’occhiello non solo per dimensioni, ma anche per design, personalizzazione e qualità costruttiva, che rafforza la leadership di Sanlorenzo ai vertici della categoria dei superyacht.

Sanlorenzo, inoltre, svelerà un nuovo progetto, nato dalla fusione tra tradizione e tecnologia, destinato a inaugurare un nuovo capitolo nella storia dello yachting italiano, riservato a un pubblico esclusivo. Questa creazione unica, considerata da Sanlorenzo come un omaggio all’intero settore della cantieristica navale italiana e ancora avvolta nel segreto, incarna l’essenza più profonda della visione di Sanlorenzo: un lusso espresso attraverso la raffinatezza, l’innovazione e l’eccellenza.

La sostenibilità è un altro elemento fondamentale della visione di Sanlorenzo, che vanta una comprovata esperienza nell’investimento in soluzioni innovative, dalle celle a combustibile a metanolo verde con il 50Steel ai tender alimentati a idrogeno con Bluegame. Attraverso il suo percorso di sostenibilità “Road to 2030”, Sanlorenzo ha fissato un obiettivo chiaro: guidare il settore verso il varo del primo yacht con motore bi-fuel, in grado di ridurre le emissioni del 70%.

Sanlorenzo ha confermato che la tecnologia per il 50 X-Space, il primo yacht con motore bi-fuel a metanolo verde, è ora pronta, dimostrando ancora una volta di essere all’avanguardia con la sua offerta di sistemi di propulsione tecnologicamente avanzati. Sanlorenzo sta strategicamente posticipando il lancio sul mercato dal 2027 alla fine del decennio, quando prevede che il metanolo verde – e le infrastrutture necessarie – saranno più ampiamente disponibili, introducendo questa innovazione nel momento in cui potrà avere il massimo impatto.

In linea con la visione strategica che anima i brand del suo universo, nei prossimi mesi saranno svelati nuovi progetti che contribuiranno a rafforzare la presenza della Maison in tutti i segmenti di mercato. Tra questi, BGX83, simbolo di eccellenza di Bluegame, l’ampliamento della gamma asimmetrica di Sanlorenzo e nuovi concept per Nautor Swan. Queste iniziative evidenziano la capacità di Sanlorenzo di integrare conoscenza e competenze condivise al fine di sviluppare prodotti innovativi e distintivi.

In foto Sanlorenzo SX88.