Il Consiglio di Amministrazione della Centrale del Latte d’Italia spa, terzo player italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, ha approvato i risultati al 30 giugno 2025.
La Società registra un fatturato di 171,8 milioni di euro nel primo semestre 2025, in incremento del 3,7% rispetto ai 165,7 milioni di euro al 30/06/2024.
L’ebitda del primo semestre si attesta a 15,2 milioni di euro, contro i 16 milioni di euro al 30/06/2024 (-4,8%) e con un ebitda margin del 8,8%, in diminuzione rispetto al 9,6% riportato nel primo semestre 2024.
Il risultato operativo netto (ebit) al 30/06/2025 risulta pari a 6,9 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 8,3 milioni di euro al 30/06/2024.
Per effetto di queste performance Centrale del Latte d’Italia registra nel primo semestre 2025 un utile netto dopo le imposte pari a 4,6 milioni di euro, contro i 4,8 milioni di euro al 30/06/2024 (-3,3%).
La posizione finanziaria netta rimane sostanzialmente in linea, passando da -38,03 milioni di euro del 31/12/2024 a -38,1 milioni di euro del 30/06/2025.
Lascia un commento