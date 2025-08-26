La prospettiva di una crisi di governo in Francia anche oggi ha depresso le Borse europee. Milano segna -1,33%, Londra -0,60%, Francoforte -0,50%, Parigi (-1,70%) ha subito le perdite maggiori con il Cac trascinasto al ribasso da big finanziari come Société Générale (-6,8%), Credit Agricole (-5,7%), Bnp Paribas (-4,2%).

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 87 punti (variazione +1,57%, rendimento Btp 10 anni +3,59%, rendimento Bund 10 anni +2,72%).

Piazza Affari

A Milano le vendite dei titoli bancari francesi hanno avuto effetti su quelli italiani, nel Ftse Mib nele ultime posizioni sono finiti tre istituti bancari: Unicredit (-3,61%), Pop Sondrio (-3,08%), Mediobanca (-2,41%), Mps (-2,30%). Brilla Diasorin (+4,72%) in scia al rialzo di valutazione e target price da parte di Morgan Stanley.

Valute

Il cambio euro/dollaro è a 1,1653 (da 1,1617 di ieri) e il dollaro/yen a 147,37 (da 147,711). Il cross euro/yen è a 171,74 (da 171,598).

Energia

In forte calo il petrolio, con il Wti che scende del 2,18% a 63,39 dollari al barile e il Brent a 66,83 dollari (-2,04%). In ribasso anche il gas naturale, scambiato ad Amsterdam a 33,3 euro al megawattora (-1,18%).