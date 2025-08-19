Liste d’attesa in sanità, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci anticipa una novità che dovrebbe ridurre ulteriormente le problematiche. Lo fa a margine della presentazione dell’evento Red Bull Cerro Abajo e dopo l’incontro avvenuto con i direttori generali nella giornata odierna.

«C’è una modifica importante − annuncia − che faremo nel sistema di prenotazione, perché oggi a causa di cose che hanno una loro ragione, ma che noi dobbiamo cambiare, non ci consentono di saturare tutte le possibilità che abbiamo».

Bucci chiarisce che senza dover pagare lo straordinario a nessuno, la Regione potrebbe aumentare del 20-25% le prestazioni del pubblico «attraverso un’organizzazione e un sistema logistico implementato a livello digitale».

Bucci conferma che la Regione avrà «un sistema digitale che ci permette di utilizzare al 100% tutte le nostre capacità sia in termini di personale sia in termini di macchinari e quindi lo implementeremo il più presto possibile, probabilmente anche nelle prossime due settimane».

Le modalità di prenotazione per l’utente non cambieranno, ma Bucci assicura che ci sarà sempre più possibilità di avere la propria prenotazione. Oggi per le U, le urgenze, siamo attorno al 10%, noi vogliamo arrivare a 0%».

Bucci spiega che il 10% significa che il 10% delle prenotazioni vanno in lista d’attesa: «Quando sono arrivato io eravamo al 70%. Oggi siamo al 10, ma noi vogliamo arrivare a zero, quindi con questo nuovo sistema possiamo farcela».