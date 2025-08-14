Spread Btp/Bund

Lo spread risale sopra quota 77 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,5 punti al 3,47%.

Piazza Affari

A Milano in testa al listino principale svetta Ferrari (+3,57%), spinta dagli analisti di Baptista Research, secondo i quali il titolo farà meglio del listino di riferimento (outperform). Guadagni anche per Telecom Italia (+2,80), Buzzi (+2,65%) e Leonardo (+2,36%). Tra i titoli in ribasso Unipol (-0,66%), Moncler (-0,65%), Bper Banca e Saipem (-0,52%).

Valute

In rialzo il dollaro a 85,87 centesimi e a 73,87 penny, mentre il Bitcoin gira in negativo e cede il 2,75%% a 118.165 dollari.

Energia

Risale il prezzo del petrolio (Wti +1,3% a 63,46 dollari al barile), debole il gas (-1,13% a 32,23 euro al MWh).