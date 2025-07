Asl 5 ha nominato due nuovi direttori: il dott. Simone Mambrini guiderà la S.C. Chirurgia Vascolare e Endovascolare, e la dott.ssa Elisabetta Olivieri è il nuovo direttore della S.C. Psichiatria – Spdc (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura).

Il dott. Mambrini si è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Chirurgia Vascolare all’Università di Pavia.

Dal 2003 al 2023 è stato dirigente medico di Chirurgia Vascolare presso: l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (dal 2003 al 2005), l’Azienda sanitaria locale di Asti (dal 2010 al 2012), la U.O.C. Chirurgia Vascolare e Endovascolare dell’Ospedale Policlinico “San Martino” di Genova (dal 2005 al 2009, dal 2012 al 2023).

Dal 2023 è dirigente medico presso la S.C. Chirurgia Vascolare e Endovascolare dell’Asl 5, dove nel 2024 è diventato direttore facente funzioni.

Vanta attività di docenza, oltre 70 pubblicazioni e più di 4000 interventi chirurgici in qualità di primo operatore, di cui almeno 3000 di chirurgia arteriosa.

L’altra nomina tra i direttori di Asl 5 è quella della dott.ssa Olivieri, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Psichiatria all’Università di Genova. Ha conseguito due Master di II° livello in: Ottimizzazione neuro psico fisica – CRM Terapia all’Istituto clinico di ricerca e formazione Rinaldi-Fontana di Firenze e Criminologia e scienze psicoforensi all’Università degli Studi di Genova. Inoltre, ha frequentato numerosi corsi: sul colloquio motivazionale, di psicopatologia fenomenologica, di formazione manageriale.

Ha iniziato la sua carriera come medico consulente psichiatra, è stata borsista e dirigente medico psichiatra a tempo indeterminato presso il Spdc (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Dal 2011 è in Asl 5, in servizio presso il Spdc dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia, prima come dirigente medico psichiatra a tempo indeterminato poi come direttore facente funzioni. Dal 2021 riveste in Asl 5 il ruolo di Ufpf – Unità Funzionale di Psichiatria Forense. Dal giugno 2022 è responsabile coordinatore funzionale della Rems (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) di Calice al Cornoviglio.