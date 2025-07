Nuovo collegio interno dei revisori dei conti eletto dal consiglio regionale della Liguria.

A farne parte saranno Alessandra Angeletti e Luca Verdino, scelti a scrutinio segreto dalla maggioranza di centrodestra con 16 voti, e Vittorio Rocchetti, indicato dalla minoranza e che ha ottenuto 13 voti.

I professionisti sono stati eletti da un elenco composto a seguito di avviso pubblico. Polemiche in aula prima del voto per una richiesta del capogruppo di Fratelli d’Italia, Rocco Invernizzi, di rinviare la votazione per l’assenza del presidente della giunta, Marco Bucci, questa settimana in ferie.

Ma per il centrosinistra si sarebbe trattato di una mossa per coprire le divisioni della maggioranza sui nomi da indicare. Dopo una sospensione dei lavori, Fratelli d’Italia ha fatto marcia indietro e si è proceduto con la votazione.

«Il rinvio era un’ipotesi neanche da prendere in considerazione − attacca il consigliere regionale del Pd, Andrea Orlando − perché se vale il precedente che il consiglio regionale, a colpi di maggioranza, può essere privato dell’esercizio delle sue funzioni principali, allora si passa dalla democrazia alla dittatura della maggioranza. Peraltro, non eleggere oggi i revisori dei conti avrebbe messo in difficoltà il percorso verso l’assestamento di bilancio che arriverà in aula la prossima settimana”. I capigruppo di maggioranza, in una nota condivisa, parlano di “maggioranza allo sbaraglio: senza Bucci non avrebbero saputo scegliere neanche i revisori dei conti. Ancora una volta, è stato minato il ruolo democratico del consiglio. La retromarcia tardiva non cancella il vulnus».