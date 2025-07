Italia e Ucraina collaboreranno nel settore portuale. Nel contesto della Conferenza Internazionale per la ripresa dell’Ucraina , tenutasi al Centro Congressi La Nuvola all’Eur a Roma, è stato sottoscritto un importante memorandum of understanding tra la Ukrainian Sea Ports Authority (Uspa) e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con l’obiettivo di avviare una collaborazione strutturata e duratura tra i due sistemi portuali di Italia e Ucraina.

Presente il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l’accordo sottoscritto tra il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli e il direttore generale dell’Uspa, Oleksander Semyrga, ha l’obiettivo di promuovere una cooperazione strutturata tra le due istituzioni, rafforzando il dialogo e lo scambio di buone pratiche nei settori della digitalizzazione, della sostenibilità ambientale, della sicurezza marittima, della promozione degli scambi commerciali e degli investimenti, nonché della formazione tecnica e dello sviluppo infrastrutturale.

La firma dell’accordo si inserisce nel quadro più ampio della Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina, organizzata con il sostegno dell’Unione Europea, delle Nazioni Unite e di numerosi organismi internazionali. All’evento hanno partecipato oltre 8.300 delegati, tra cui un centinaio di delegazioni ufficiali, 15 capi di Stato e di governo, circa 40 ministri degli Esteri, una decina di commissari europei, circa 40 organizzazioni internazionali e 2.000 rappresentanti del mondo imprenditoriale, di cui 500 italiani. Durante i lavori sono stati siglati oltre 200 accordi per un valore complessivo superiore ai 10 miliardi di euro, destinati a sostenere la ricostruzione economica e infrastrutturale dell’Ucraina.

Il Memorandum, della durata iniziale di cinque anni, rappresenta un passo significativo nella costruzione di un ponte operativo tra il Mar Nero e il Mar Mediterraneo, a sostegno della ripresa economica ucraina e della proiezione internazionale dei porti italiani. L’intesa prevede la collaborazione per lo scambio di conoscenze e buone pratiche nella gestione portuale e nella digitalizzazione dei processi e lo sviluppo di progetti comuni in ambito ambientale, logistico e di sicurezza portuale, nonché il supporto allo sviluppo logistico e alla resilienza delle infrastrutture critiche. Sono inoltre previste attività congiunte di formazione, missioni tecniche, eventi e partecipazione a fiere internazionali.

La Ukrainian Sea Ports Authority, fondata nel 2013 e con sede a Odessa, coordina le infrastrutture portuali dell’Ucraina e garantisce l’operatività dei principali scali commerciali marittimi del Paese. Nonostante le difficili condizioni determinate dal conflitto in corso, l’Uspa continua a guidare progetti di modernizzazione, sicurezza e digitalizzazione, sostenuti da cooperazioni internazionali e da un forte impegno per il rilancio del sistema logistico nazionale.

Il legame storico tra Odessa e Genova, rinsaldato dal gemellaggio in vigore dal 1979, si riflette anche in questa nuova intesa: le due città portuali condividono da secoli un destino commerciale e culturale comune. L’accordo odierno rafforza un percorso di collaborazione concreta tra istituzioni portuali che guardano con responsabilità e visione alla ricostruzione, alla connettività euro-mediterranea e alla stabilità infrastrutturale del continente.

L’intesa firmata oggi conferma, inoltre, il ruolo centrale dei porti come snodi di sviluppo economico, innovazione tecnologica e cooperazione internazionale, in linea con gli obiettivi della Conferenza e con le strategie europee per una logistica integrata, resiliente e sostenibile.

Matteo Paroli, commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha spiegato dopo la firma dell’accordo: «Essere oggi qui, in rappresentanza dei porti di Genova e Savona, e poter affiancare il Governo italiano in un percorso così significativo di cooperazione con l’Ucraina, è per me e per la nostra Autorità motivo di grande orgoglio. La firma di questo memorandum con la Ukrainian Sea Ports Authority non è solo un gesto simbolico, ma un impegno concreto a costruire una collaborazione solida e duratura. Mettiamo a disposizione il nostro know-how in ambiti fondamentali come la realizzazione di infrastrutture portuali, la cyber security e le strategie per la riduzione dell’impatto ambientale: settori nei quali il nostro sistema portuale ha sviluppato competenze riconosciute a livello internazionale. Affiancare l’Ucraina in questa fase così complessa, un Paese che, nonostante oltre tre anni di guerra, non ha mai smesso di lavorare per ricostruire i propri asset strategici, è per noi un onore. È una responsabilità che ci assumiamo con il massimo impegno, certi che la cooperazione tra porti possa essere un motore reale per la ricostruzione, per la crescita economica e, più in generale, per il dialogo tra le nostre comunità».