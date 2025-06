Confcommercio La Spezia promuove un incontro dedicato all’approfondimento delle novità normative introdotte in materia di canapa dall’articolo 18 del recente Decreto Sicurezza.

L’appuntamento è in programma per giovedì 26 giugno alle ore 10:30 e si svolgerà nella sala Barilli della sede di Confcommercio La Spezia (via Fontevivo 19F).

L’incontro sarà un’importante occasione di confronto per chiarire dubbi, comprendere l’ambito di applicazione della normativa e fornire indicazioni utili agli operatori del settore e a tutti i cittadini interessati.

Saranno presenti rappresentanti dei Carabinieri Forestali, che offriranno un contributo tecnico e normativo per comprendere meglio il quadro regolatorio attuale e gli obblighi previsti dalla legge.

L’evento, gratuito, è rivolto alle imprese interessate.