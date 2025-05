Taglio del nastro oggi per la Genova Design Week.

Il programma di domani, giovedì 22 maggio, è molto ricco. Tra gli eventi più importanti alle 17.30 l’opening di Best Houses Selection mostra, che raccoglie 80 case unifamiliari come riflessione sull’abitare contemporaneo. L’evento avrà luogo nella Sala delle Grida, a Palazzo della vecchia Borsa Valori, in Via XX Settembre 44.

Alle 20.30, al Teatro Verdi di Sestri Ponente, andrà in scema Renzo Piano Building Workshop nell’ambito del Design Festival Talk, Un dialogo a più voci su progettazione partecipata e responsabilità condivisa con Luigi Priano, partner e membro del board; Raffaella Parodi, associate architect con una solida esperienza internazionale; e Gabriel Fagundes, architetto dello studio.

Il programma di giovedì 22

Ore 10,00 Trafic. Un nuovo capitolo nella storia del pavimento in legno.

Design: Marc Sadler – OPEN DAY fino alle ore 19,00

Palazzo Grillo. Piazza delle vigne 4

Ore 10,30 CONTAINER 02. Design in movimento

La stampa e gli influencer incontrano le 20 progettiste dei 13 container.

Speech e racconto delle installazioni dalla viva voce delle autrici.

Darsena, Via Paolo Imperiale, corte interna tra il Museo del Mare e l’edificio Metelino

Ore 11,00 I desideri del Pianeta Terra

Laboratorio partecipativo di Silvia Stucky

Santa Maria di Castello – Aranceto (93g)

Ore 11,00 Tour guidato all’installazione urbana “SOSPESI” ispirata alle hjell norvegesi

Un viaggio esperienziale tra arte, design e cultura, guidato dagli studenti del Dipartimento Architettura e Design – UniGe.

Progetto ideato da Forma Studio, Concept visivo: Rosa Coduti

Partenza da Spazio Giustiniani – P.zza Giustiniani (8)

Ore 12.00 A pranzo con Sadler

Un dialogo fra Andrea Margaritelli, brand manager Listone Giordano e il noto designer.

Marc Sadler.

Modera l’architetto Enrico Pinna, Associazione Culturale AMS. L’evento è organizzato da Fidra e sarà aperto a tutti gli architetti che vorranno intervenire. Necessario pre-accreditarsi: paola.cifatte@fidra.it

Segue rinfresco. Palazzo Grillo Piazza delle Vigne 4

Ore 14,30 La stampa e gli influencer incontrano la Genova Design Week

Interventi di Elisabetta Rossetti, Presidente del DIDE, Laura Palazzini curatrice di Under 35 e Marta Carraro e Marta Bozzano dello studio caarpa curatore di Outdoor senza confini.

Via San Bernardo 19 (55)

Ore 15,30 Un’ora con Bonora

In realtà molto più di un’ora a passeggiare insieme allo storico e divulgatore Ferdinando Bonora in una parte di Genova meno conosciuta e frequentata di altre, alla scoperta di un ricco patrimonio di arte e di storia.

Per info e prenotazioni: 3403958255 solo wapp

P.zza San Lorenzo (177)

Ore 16,00 I desideri del Pianeta Terra

Laboratorio partecipativo di Silvia Stucky

Santa Maria di Castello – Aranceto (93g)

Ore 16,00 Tour guidato all’installazione urbana “SOSPESI” ispirata alle hjell norvegesi

Un viaggio esperienziale tra arte, design e cultura,

guidato dagli studenti del Dipartimento Architettura e Design – UniGe.

Progetto ideato da Forma Studio, Concept visivo: Rosa Coduti

Partenza da Spazio Giustiniani – P.zza Giustiniani (8)

Ore 17,00 “Il complesso sistema dello spazio pubblico”

parteciperanno come relatori: Arch. Gianandrea Barreca, Barreca & La Varra e Arch. Carolina Pelosato, Parcnouveau. Modera: Antonella Bruzzese, Professore Associato al Politecnico di Milano, DAStU – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani.

P.zza San Lorenzo (177)

Ore 17,00 Design & Tradizione: sviluppo di un nuovo prodotto in vetro per la filiera di Altare – Talk

a cura di: Dipartimento Architettura e Design, con Luca Parodi, Niccoló Cassidu, Camilla Giulia Barale, Chiara Garofalo, Davide Nicolini, in collaborazione con l’azienda Verallia, ADI Liguria, Caterina Sambin. Evento dedicato alla proclamazione del progetto vincitore tra i 12 progetti realizzati durante il workshop svolto dagli studenti del Dipartimento Architettura e Design, in collaborazione con Verallia, ADI Liguria e Caterina Sambin.

Via San Bernardo 19 (55)

Ore 17,00 Materia e Infinito. Variazioni in pasticceria.

Istituto Alberghiero Marco Polo

Santa Maria di Castello – Aranceto/Refettorio (93g/b)

Ore 17,30 BEST HOUSES DESIGN SELECTION – OPENING

Navigare tra una selezione di case italiane: visioni d’autore sull’abitare contemporaneo.

La mostra “Best Houses” raccoglie 80 case unifamiliari come riflessione sull’abitare contemporaneo.

L’allestimento, firmato dallo Studio Superluna. Ideazione e curatela sono di PLATFORM Architecture.

Sala delle Grida, Palazzo della vecchia Borsa Valori, Via XX Settembre 44.

Ore 18,15 PONTE GIULIO

Ospitalità Inclusiva: Progettare Bagni Accessibili e Sicuri per il Settore Ricettivo.

L’inclusività è la risposta etica e intelligente a un mondo sempre più interconnesso, ma anche sempre più diversificato.

Relatore: Lorenzo Stramaccioni Coordinatore Settore Ospitalità Ponte Giulio – Orvieto.

Via San Bernardo 19 (55)

Ore 18,30 Presentazione del libro “Let your hair down”.

La scrittrice Margherita Massari illustra l’importanza degli oggetti e della loro materialità all’interno della storia. Accompagneranno la conversazione le letture di Danilo Spadoni.

Modera: Serena Ardissone.

CI Esse Parquet P.zza san Giorgio 32 (43)

Ore 19,00 Dal concept alla consapevolezza identitaria: architettura e mindset a confronto attraverso la lente del coaching sistemico evolutivo.

Competenze di coaching per massimizzare il proprio potenziale per costruire un processo creativo e riflessivo di partnership con il cliente e con i colleghi.

Un piccolo omaggio della tradizione “canestrelli antico forno a legna da Carlo Monte Bruno”

Alessandra Lo Presti: ingegnere gestionale, docente e formatore, coach sistemico evolutivo.

Via San Bernardo 19 (55)

Ore 19,00 Degustazione di etichette artistiche di vini naturali del progetto di Che.Bel.Vino.

PLAYARCHITECTURE

Luzzati Lab Vc Amandorla 3 (94)

Ore 19,30 Nasco, scrivo, canto, amo, comunque spettinata.

Marta Naive – Concerto Live

MAMODESIGN

Via dei Giustiniani 18 (18)

Ore 20,30 Renzo Piano Building Workshop. Festival Design Talk

Un dialogo a più voci su progettazione partecipata e responsabilità condivisa con Luigi Priano, partner e membro del board; Raffaella Parodi, associate architect con una solida esperienza internazionale; e Gabriel Fagundes, architetto dello studio.

Seguirà talk condotto da Simona Finessi e alcuni membri dell’Ordine degli Architetti di Genova.

Teatro Verdi di Sestri Ponente, Piazza Alfredo Oriani, Sestri Ponente