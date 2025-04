Si è aperto a Genova, a cura del Job Centre, il bando “ConNEET – Sblocca il tuo potenziale!!, call to action per i giovani creativi che si trovano in fase di transizione lavorativa, formativa e professionale, che abbiano un’età compresa dai 18 ai 35 anni, in grado di svolgere un ruolo di peer educator nei confronti di altri giovani di età compresa fra i 16 e i 25 anni. Il bando scade il 30 aprile. Il progetto ha il Comune di Genova come capofila. Partner Città metropolitana, Alfa, UniGe e il Forum del terzo settore

Le finalità generali di “ConNEET!” sono, fornire ai giovani cittadini genovesi, che necessitano di un orientamento o di un riorientamento importante, la possibilità di avere un ventaglio di proposte capaci di ingaggiare i giovani attraverso opportunità concrete che permettano di sperimentarsi e di mettersi alla prova; aumentare la conoscenza del fenomeno dei giovani in transizione ed in difficoltà orientativa, della dispersione e del disorientamento dei giovani, che e cambiato a causa della pandemia estendendosi anche in persone e famiglie “socialmente” più solide; aggiornare e validare strumenti e metodologie innovative, attraverso la condivisione degli interventi rivolti ai giovani disorientati.

Il progetto è stato realizzato con un contributo di Anci e ottenuto grazie all’avviso pubblico finalizzato al finanziamento di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani in transizione o in difficoltà – Link! Connettiamo i giovani al futuro”. L’obiettivo generale del progetto è di agire su due livelli tra loro connessi, in modo da produrre una sperimentazione territoriale per i giovani in transizione collegata alla creazione di una comunità interistituzionale, multidisciplinare e cittadina di operatori, esperti nel fornire risposte orientative ai giovani neet in tutta la città.

Job Centre in raccordo con il Comune di Genova e in rapporto con gli stakeholder e le diverse agenzie che seguono giovani in transizione lavorativa, formativa e professionale, nella realizzazione delle varie linee di progetto, ha definito ed emesso questo avviso pubblico per selezionare progetti di giovani creativi, rivolti ad altri giovani – la linea D “Valorizzazione dei talenti”. L’obiettivo è sostenere, da una parte la creatività giovanile e dall’altra l’accesso, per giovani in condizione di maggiore fragilità, a momenti e percorsi caratterizzati dalla creatività e dalla bellezza, in una relazione di scambio con altri giovani.

«Il bando “ConNEET! Sblocca il tuo potenziale!” rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il talento e la creatività dei giovani genovesi, soprattutto di coloro che si trovano in un momento delicato di transizione formativa o lavorativa – dice l’assessore alle Politiche giovanili Enrico G. Costa –. La collaborazione tra istituzioni, università, terzo settore e agenzie territoriali è fondamentale per costruire percorsi che accompagnino i ragazzi verso la scoperta delle proprie competenze e la piena realizzazione del proprio potenziale. Crediamo fortemente nell’importanza di offrire occasioni di crescita e confronto che permettano ai giovani di diventare protagonisti del loro futuro, soprattutto attraverso esperienze innovative e creative. Genova è una città viva e ricca di energia giovanile: vogliamo metterla a sistema e valorizzarla, per creare una comunità sempre più inclusiva e capace di dare risposte concrete ai bisogni emergenti».

Obiettivi

La call mira a individuare progetti, proposti da giovani creativi < 35, in grado di rispondere alle seguenti esigenze: coinvolgere giovani che, in fase di transizione lavorativa, formativa e professionale, hanno talenti e competenze tali da poter essere di supporto, in modalità peer, ad altri giovani che si trovano in condizioni analoghe, dare sostegno e occasione di sviluppare una progettualità creativa, di supporto a percorsi di crescita di altri ragazzi di età 16-25 che si trovano in situazione di fragilità, generare un apporto qualificato, alle attività educative, sociali, comunitarie in atto sul territorio rivolte ai giovani, mettendo a disposizione, degli altri giovani, attraverso la propria arte e creatività: inneschi, esperienze, possibilità di apprendimenti, altre letture della realtà, accesso a comunità di interessi, incontro con la creatività di altre sottoculture, sostegno allo sguardo critico, desiderio di evoluzione e cambiamento.

Ambiti di intervento

I progetti dovranno essere elaborati avendo a riferimento i seguenti ambiti creativi: arti performative; arti visive (street art, comics, scenografia); artigianato digitale; fotografia; gaming e videogame; grafica; musica; podcast e radio e videomaking.

Contributo ai proponenti

Si prevede di riconoscere un contributo, in forma di indennità di esperienza/ borsa di studio, fino ad un massimo di 5.000 euro omnicomprensivi. Si intende contribuire alla realizzazione di almeno 6 proposte progettuali in grado di coinvolgere complessivamente almeno 30 beneficiari.

Chi può presentare il progetto

La candidatura è individuale. Non sono ammessi progetti presentati da lavoratori autonomi, dipendenti, professionisti e detentori di partita iva. Non sono altresì ammesse imprese, associazioni o altri raggruppamenti.

Caratteristiche dei progetti

I progetti possono concretizzarsi in laboratori, percorsi o esperienze uniche, ed essere realizzati in un arco temporale che va da maggio a luglio 2025. Al termine delle attività andrà previsto un momento di restituzione territoriale (performance/mostre/evento

etc). Potrà essere richiesto di partecipare ad un evento collettivo o ad altri eventi di pertinenza adatti a dare visibilità ai risultati.

Le sedi delle attività

Le sedi delle attività dovranno essere distribuite sul territorio cittadino e verranno concertate con Job Centre. Nello specifico per talune attività potranno essere utilizzati gli spazi della Casa delle Tecnologie Emergenti a Prà (Via Prà 39) e gli spazi del

Village del Genova Blue District (Via del Molo 65), Spazio Astra di via Minghetti 51. Altri spazi potranno essere indicati in fase di avvio.

Presentazione dei progetti

La proposta progettuale dovrà essere redatta compilando l’allegato 1 di domanda firmato, e l’allegato 2 con la descrizione del progetto.

Alla domanda andrà allegato un curriculum vitae aggiornato e sottoscritto dal proponente, o un portfolio dei lavori eseguiti o quanto altro dia evidenza delle proprie competenze, oltre ad un documento di identità in corso di validità.

La documentazione firmata andrà inoltrata alla pec jobcentre@pec.it

entro e non oltre il 30 aprile ore 23.59.

L’invio potrà avvenire da qualsiasi pec alla quale si abbia accesso.

I documenti per la presentazione dei progetti e il presente avviso sono scaricabili dal sito di Job Centre

www.job-centre-srl.it

Informazioni sull’avviso possono essere richieste alla mail jobcentre@job-centre-srl.it