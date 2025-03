Affitti, Bucci: «Fondo rotativo a garanzia del proprietario per favorire quelli lunghi rispetto ai brevi»

Il problema della carenza di appartamenti in locazione per via delle incertezze sui pagamenti ha fatto virare i proprietari sugli affitti brevi

«Stiamo lavorando a un progetto specifico che consenta di dare garanzie al proprietario per facilitare gli affitti lunghi rispetto ai bed and breakfast». Lo annuncia il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine di un incontro a Genova sul decreto ‘Salva Casa’. Lo riporta l’Agenzia Dire. Non ancora noti i dettagli della misura, ma il governatore spiega che potrebbe essere un fondo rotativo a garanzia del proprietario. «Ci sono tante cose che stiamo analizzando, non posso dire adesso che cosa sarà, ma il problema è noto, è conosciuto e ci stiamo lavorando. Se uno dà le garanzie di poter pagare sempre l’affitto, l’affitto annuale è in genere superiore all’affitto di poche settimane, anche se questo ha prezzi molto più alti. Quindi, dobbiamo aiutare soprattutto le coppie giovani, ma anche quelle meno giovani, a poter trovare l’affitto, dando delle garanzie». Bucci precisa che «il turismo deve esserci, ma, per evitare sia troppo impattante, bisogna distribuirlo durante tutto l’anno. Ed è quello che stiamo facendo. Ieri ero ad Andora: ci sono 8.000 residenti e 72.000 posti letto. Sono rimasto scioccato a sentire questo numero. Vuol dire che tutti questi posti letto devono essere utilizzati molto di più durante l’anno».