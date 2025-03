Variazione di bilancio da 498 milioni approvata ieri dalla giunta della Regione Liguria. Lo riporta l’Agenzia Dire.

Sul totale delle risorse, 467,7 milioni sono fondi provenienti dallo Stato e dall’Unione europea, hanno un vincolo di destinazione e riguardano principalmente: protezione civile (150 milioni), investimenti Fesr (110 milioni), Fondo sociale europeo prevalentemente per la spesa corrente in formazione e istruzione (36 milioni), completamento del Pnrr (76 milioni), trasporti e infrastrutture (20 milioni), servizi sociali (15 milioni).

«Sono risorse prevalentemente nuove − spiega il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci – che potranno essere impiegate per molte e importanti finalità».

Previste anche nuove risorse per l’edilizia sanitaria, per un totale di 14 milioni. A ciò, si aggiungono altri 30,4 milioni di fondi discrezionali della Regione che verranno utilizzati per la copertura di spese obbligatorie. Tra queste: 26,5 milioni per accantonamenti previsti dalle leggi di bilancio dello Stato, un milione per cofinanziamenti obbligatori dei programmi comunitari e spese obbligatorie per il funzionamento dell’ente, 1,3 milioni, e per i rinnovi dei contratti, 1,7 milioni.