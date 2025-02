I soldi per costruire la Gronda autostradale di Genova «Ci sono abbondantemente. Questo l’ho ribadito ad Autostrade per l’Italia perché una società che fa utili per 900 milioni all’anno, sono sicuro che avrà il buon senso e il buon gusto di distribuirne solo una parte agli azionisti e di reinvestire sul territorio, a partire dalla Liguria, la maggior parte di questi utili. Altrimenti, a fare l’imprenditore così sono buono anch’io».

Lo ha detto, secondo quanto riporta l’agenzia Dire, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, stamattina a Genova a margine di un sopralluogo ai cantieri del nodo ferroviario.

«La Gronda per me era e rimane una priorità – ha aggiunto il segretario della Lega – mi spiace che i no della sinistra in passato ci abbiano portato a oggi. È chiaro che è un soggetto privato quello che la dovrebbe portare avanti e che va a rinnovo dei suoi vertici nelle prossime settimane: quindi, immagino stiano ragionando al loro interno, però sanno che per questo governo e per questo ministro la Gronda è una priorità».