Modifiche alla circolazione dei treni regionali per i lavori infrastrutturali programmati nel nodo di Genova dalle 00.01 del sabato alle ore 4 del lunedì nei fine settimana 25-26 gennaio e 1-2 febbraio 2025

Sabato 25 gennaio e 1 febbraio 2025 i treni della relazione Genova Nervi-Genova Brignole-Genova Voltri sono cancellati.

Nei fine settimana 25-26 gennaio e 1-2 febbraio 2025:

i treni regionali della relazione Genova-Acqui Terme sono parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e di Campo Ligure-Masone.

alcuni treni regionali della relazione Genova-Arquata Scrivia/Novi Ligure sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena.

alcuni treni regionali e regionali veloci da e per le riviere di levante o ponente effettuano fermata a Genova Piazza Principe Superficie anziché Sotterranea o modificano l’orario anche con anticipi;

alcuni treni regionali veloci della relazione Torino-Genova hanno origine o termine corsa a Genova Piazza Principe o a Genova Sampierdarena e sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena.

Domenica 26 gennaio e 2 febbraio, il treno R 12343 da Savona a Genova Brignole modifica l’orario

Nella tratta sospesa al traffico ferroviario, Genova Brignole-Campo Ligure Masone, sarà attivo un servizio bus che non effettuerà fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Trenitalia consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, attivo il call center gratuito 800 89 20 21.