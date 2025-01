Proseguono gli interventi infrastrutturali di realizzazione del Progetto Unico Nodo di Genova e Terzo Valico a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) con l’importante attivazione, avvenuta questa notte, del nuovo bivio ferroviario, presso Genova Voltri, che permetterà l’innesto della Bretella di Pra’ sulla linea ferroviaria Ventimiglia – Genova.

I lavori, realizzati dal Consorzio guidato da Webuild, per i quali è stato necessario interrompere la circolazione ferroviaria dal 2 al 6 gennaio, hanno previsto modifiche all’armamento (pietrisco, traverse e rotaie), alla linea di alimentazione elettrica dei treni e agli impianti di segnalamento, inoltre è stato messo in atto l’upgrade tecnologico dell’impianto Apparato Centrale Computerizzato di Genova Voltri.

L’intervento rappresenta una fase propedeutica all’attivazione del Quadruplicamento del nodo di Genova -i due nuovi binari tra Genova Sampierdarena e Voltri- che consentirà la separazione dei flussi dei treni viaggiatori che percorrono la linea costiera Genova Voltri – Sestri Ponente – Sampierdarena da quelli merci e viaggiatori senza fermate intermedie nell’area metropolitana che utilizzeranno i futuri due nuovi binari del prolungamento della Bretella di Pra’.

A seguito dell’attivazione odierna si procede, con i lavori di completamento della galleria Polcevera lunga circa 2 chilometri dove è in corso la posa dell’armamento ferroviario per poi proseguire con l’impiantistica della galleria, la posa della linea di contatto per la trazione elettrica e gli impianti di segnalamento. L’insieme degli interventi del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova consentirà di incrementare i volumi di traffico dei treni passeggeri nell’area genovese e del traffico merci.