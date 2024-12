Un link interattivo per sostenere la gestione dell’interruzione ferroviaria nella tratta tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente prevista da giovedì 2 a lunedì 6 gennaio 2025. Questa l’iniziativa portata avanti dalle associazioni di Consumatori insieme alla Regione Liguria.

In quel periodo verranno infatti eseguiti fondamentali interventi infrastrutturali sulla linea, programmati da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), propedeutici alla realizzazione del quadruplicamento tra le stazioni di Genova Voltri e Genova Sampierdarena. Da qui la necessità di interrompere temporaneamente la circolazione e, conseguentemente, di garantire la massima informazione possibile a tutti coloro che si metteranno in viaggio.

Trenitalia ha programmato l’auto-sostituzione di tutti i treni cancellati nella tratta Cogoleto-Genova Sestri Ponente con un totale di 950 corse bus.

I consumatori Liguria hanno predisposto un link, visualizzabile anche sui canali regionali, pendolari e utenti giornalieri, dove i viaggiatori potranno compilare un apposito form sui propri viaggi dando così la possibilità di migliorare il servizio sostitutivo e la gestione dei flussi nelle giornate di interruzione.

«Dal 2 al 6 gennaio avremo in corso importanti lavori infrastrutturali sulla nostra linea, attesi da decenni, e fondamentali per migliorare la circolazione ferroviaria in Liguria − dichiarano in una nota congiunta l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola insieme a Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria e Stefano Salvetti presidente Adiconsum Liguria, che intervengono a nome del coordinamento delle associazioni dei consumatori (Clcu) – ogni cantiere porta con sé inevitabili disagi, ma questi non devono pesare eccessivamente su chi utilizza il treno come mezzo di trasporto. Per questa ragione abbiamo scelto di unire le forze mettendo a disposizione le nostre pagine web per dare modo a chi viaggia di comunicare in anticipo i propri spostamenti e migliorare così la gestione dell’interruzione, con assistenza e bus sostitutivi, da parte di Trenitalia».

Questo il link accessibile anche dal sito della Regione.