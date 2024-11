Crion, la piattaforma svizzera che connette viaggiatori, guide e professionisti locali per esperienze e attività all’aperto, partecipa come partner e sponsor bronze di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

In occasione di Genova 2024, i visitatori potranno prenotare sul sito dell’evento una prima gamma di attività pensate per immergersi nel territorio genovese e nei suoi dintorni. Le due parti sono già al lavoro per estendere la collaborazione al portale principale visitgenoa.it.

Tra le proposte figureranno:

• Passeggiate panoramiche che porteranno i partecipanti a scoprire i sentieri verdi e le bellezze naturali intorno a Genova con vedute su mare e costa;

• Attività sportive all’aperto nei dintorni della città, tra cui escursioni, ciclismo e altre avventure nella natura;

• Tour culturali nel cuore storico di Genova, con visite guidate ai musei, ai palazzi storici e agli angoli più suggestivi della città;

• Esperienze culinarie con tour gastronomici alla scoperta delle specialità liguri, tra cui degustazioni di focaccia, pesto e altre eccellenze locali.

«Nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport siamo orgogliosi di annunciare l’avvio della partnership con Crion, una piattaforma innovativa che mette in contatto le comunità locali e gli appassionati sportivi per consentire a questi ultimi di scoprire, con un semplice click, le straordinarie esperienze che si possono vivere sul nostro territorio. Ma non solo, infatti la sinergia con Crion includerà progressivamente anche un ampio ventaglio di attività outdoor quali passeggiate, tour culturali ed esperienze culinarie alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze genovesi. Questa collaborazione ci consentirà di consolidare ulteriormente il posizionamento della nostra città come una delle mete turistiche più apprezzate a livello nazionale e internazionale per gli amanti dell’outdoor», le parole di Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e Turismo del Comune di Genova.

«Questo partenariato con Genova 2024 rappresenta per Crion un passo importante nell’espansione della nostra missione di promuovere il turismo esperienziale mettendo in risalto le eccellenze locali. Connettere i visitatori con esperti e guide del territorio genovese ci permette di far vivere esperienze autentiche e indimenticabili ai milioni di visitatori che ogni anno calcano le nostre terre. Stiamo dialogando con le centinaia di guide, maestri ed istruttori del territorio per creare l’offerta per la piattaforma che, con il passare delle settimane, si arricchirà di attività prenotabili con un click», il commento di Matteo Pellissone, co-fondatore e ceo di Crion.