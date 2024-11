Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale per i lavori infrastrutturali programmati nel nodo di Genova. Nei giorni 23 e 24 novembre sono previste le seguenti variazioni:

alcuni treni del Regionale della relazione Torino – Genova hanno origine o termine corsa a Genova Piazza Principe o a Genova Sampierdarena e sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena.

alcuni treni del Regionale delle relazioni Genova – Arquata/Novi Ligure, Genova – Acqui Terme, Genova – Imperia/Ventimiglia sono cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Piazza Principe o Genova Sampierdarena, alcuni modificano l’orario anche con anticipi;

alcuni treni da Alassio/Albenga/Savona per Genova Brignole terminano la corsa a Genova Piazza Principe e/o modificano l’orario anche con anticipi;

alcuni treni da Savona per Genova Brignole/Sestri Levante modificano l’orario anche con anticipi;

Sabato 23 novembre, i treni metropolitani del Regionale con origine da Genova Nervi/Genova Brignole e destinazione Genova Voltri/Genova Brignole e con origine da Genova Voltri e destinazione Genova Brignole/Genova Nervi sono cancellati.

Dalle ore 14 del sabato 23 e per l’intera giornata della domenica 24:

i treni del Regionale tra Genova e Novi/Arquata modificano il loro percorso e non fermano a Rivarolo e Sampierdarena,

i treni del Regionale della relazione Genova – Acqui Terme sono parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e di Campo Ligure – Masone. Attivo un servizio bus che non effettuerà fermata nelle stazioni genovesi di Borzoli, Costa di Sestri Ponente, Granara, Acquasanta e Mele. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.