“Regionale”, il nuovo brand sui treni di Trenitalia arriva in Liguria. Non solo un tratto distintivo che propone di rafforzare l’attenzione del Gruppo FS verso pendolari, studenti, lavoratori e turisti, ma un vero e proprio stile improntato su sostenibilità, accessibilità, innovazione e attenzione alle persone che si muovono in treno.

“La nuova identità con livrea completamente rivisitata – si legge in una nota di Ferrovie dello Stato Italiane – rafforza la fase di grande cambiamento e trasformazione che il trasporto regionale sta attuando e sarà visibile da oggi sui binari della Liguria. I primi due treni monopiano in doppia composizione viaggeranno sulla linea Genova-Milano per poi percorrere i binari delle riviere di levante e ponente ligure. Il nuovo brand Regionale è caratterizzato dal colore verde e da linee morbide e pulite, per definire un approccio semplice e orientato alla sostenibilità, valori distintivi del servizio”.

“Negli ultimi anni – prosegue la nota – il trasporto regionale di Trenitalia in Liguria ha vissuto un periodo di vera e propria rivoluzione, non solo per quanto riguarda i 48 nuovi treni già consegnati e in circolazione, ma anche per i servizi, sempre più improntati sull’intermodalità, insieme a un comfort che nel tempo ha raccolto il giudizio positivo dei passeggeri e il riconoscimento degli stakeholder. Risultati, questi, frutto di un impegno costante e della stretta collaborazione con la Regione con cui è stato stipulato il Contratto di Servizio di lunga durata. Regionale vuole essere un simbolo fortemente radicato nell’immaginario collettivo di chi viaggia, ma anche una scelta strategica che punta alla valorizzazione di comunità, territori e aree metropolitane, dove fondamentale diventa l’interconnessione con altre modalità di trasporto”.