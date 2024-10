Via libera del Mef al contratto di programma tra Anas e Mit. Il piano prevede 11 interventi strategici di cui alcuni già operativi con un finanziamento iniziale di 320 milioni di euro, rispetto a un fabbisogno complessivo di 1,3 miliardi. Con la firma, le somme sono finalmente a disposizione di Anas per procedere con appalti e interventi previsti. Dal traforo Armo-Cantarana alla variante sulla SS45 Val Trebbia fino al nuovo ponte sulla SS456 a Campo Ligure, si tratta di investimenti che mirano a migliorare la sicurezza, la fluidità del traffico e la connessione tra le principali arterie della regione. Attualmente, sono in corso due opere di grande rilievo: l’intervento sull’Aurelia alla Spezia con lavori che riguardano il tratto tra Bonviaggio e San Venerio, e la Variante Aurelia Savona–Albisola che permetterà una circolazione più scorrevole e sicura, contribuendo allo sviluppo del traffico commerciale e turistico.

Lo annuncia in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, precisando che “Questi interventi rappresentano solo l’inizio di un piano infrastrutturale ampio e ambizioso, che vedrà la realizzazione di ulteriori opere volte a potenziare la rete viaria ligure”.

Elenco delle opere previste in Liguria dal Cdp di Anas:

1) S.S. 1 “Aurelia”. Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia – Variante alla S.S. 1 “Aurelia” – 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 2° Stralcio funzionale B dallo Svincolo di Buon Viaggio (escluso) allo Svincolo di San Venerio (incluso).

2) Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia – Variante alla S.S. 1 “Aurelia” – 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3° Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melara

3) SS1 Aurelia – Viabilità di accesso all’hub portuale di Savona – Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado – Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore – Lotto di completamento

4) Variante alla S.S. 45 di “Val Trebbia”. Comuni di Torriglia e Montebruno dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno) 2° stralcio funzionale

5) Nuova Aurelia – Variante alla S.S. 1 Aurelia in località Capo Noli

6) Viabilità di accesso all’hub portuale di Savona – Interc. tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado. Variante alla SS 1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Savona/casello autostradale

7) S.S. 1 Aurelia – Variante all’abitato di Imperia – Lotto 1 da Svincolo Torrente Primo a Svincolo Impero

8) SS1 “Aurelia” – Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Sanremo – Ventimiglia. Lotto 1 – completamento della Variante a Sanremo

9) S.S. 1 Aurelia – Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Sanremo – Ventimiglia. Lotto 3 Stralcio 3 Camporosso – Ventimiglia

10) Variante di Pieve di Teco – Ormea con traforo di Valico Armo – Cantarana

11) Realizzazione del collegamento tra la S.S. 1 Aurelia e la S.S. 334