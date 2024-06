The Space Cinema lancia la promo estiva con la card sei mesi senza limiti

In occasione dei Best Movie Comics and Games, The Space Cinema lancia una speciale promozione dedicata a tutti gli appassionati del grande schermo e delle grandi storie cinematografiche: dal 3 al 9 giugno compreso sarà possibile acquistare The Space Pass a soli 59 euro. La speciale card resterà valida per sei mesi e consentirà agli spettatori di godersi l’esperienza in sala e vivere il cinema senza limiti.

The Space Pass è valida in tutti i cinema del circuito – compreso quello di Genova ai Magazzini del Cotone – e offre l’accesso illimitato a tutti i film, anche più volte al giorno, compresi i film in 3D, inclusi alcuni dei titoli più attesi dell’anno come Inside Out 2, Beetlejuice 2, Deadpool & Wolverine, Oceania 2, Alien: Romulus, Joker: Folies A Dieux, Mufasa – Il Re Leone, Wicked e tantissimi altri.

The Space Cinema è l’unico circuito in Italia a proporre al pubblico questa formula, già utilizzata in altri Paesi del mondo, come Stati Uniti d’America, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda e Belgio.

The Space Pass è nominativa e attivabile online sul sito di The Space Cinema. Per acquistare The Space Pass e usufruire della promozione a tempo limitato basta visitare la sezione dedicata sul sito del circuito a questo link.