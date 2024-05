Rolli Days, oltre 30 mila ingressi già prenotati

Oltre 30 mila ingressi già prenotati per i Rolli Days di primavera, che prenderanno il via venerdì 17 maggio e che per tre giorni porteranno cittadini e turisti da tutto il mondo alla scoperta dei Palazzi di Genova Patrimonio dell’Umanità.

Tutto pronto, dunque, per uno degli eventi più attesi dell’anno: visite e aperture straordinarie, alla scoperta di architetture monumentali, decorazioni sontuose, capolavori immortali, in una città sorprendente meta di artisti nei secoli d’oro dell’età moderna.

31.707 gli ingressi già prenotati per le visite ai palazzi e alle chiese inserite nell’elenco dei Rolli Days; 1.719 nuovi utenti registrati al sito per le prenotazioni e 1676 nuovi iscritti alla newsletter; 50 siti da visitare, 10 edifici sacri, 11 ville, 2 archivi, 1 biblioteca storica.

Grande attenzione e attesa per due eventi inediti: “Opera a palazzo”, per la prima volta a Genova alcune delle opere liriche più famose all’interno degli atri e dei saloni delle maestose dimore (La Traviata, sabato 18 a Villa Pallavicino delle Peschiere e La Tosca domenica 19 maggio a Palazzo della Meridiana); e la “Rolli Run”, una speciale corsa non competitiva lungo le vie e le piazze dei Rolli, con partenza da piazza Fontane Marose, domenica 19 maggio, attraverso Santa Caterina, via Roma, piazza de Ferrari, via Luccoli e via Garibaldi: un percorso che permetterà a tutti i partecipanti di immergersi nella Genova dei Rolli in un modo davvero inedito.

Oltre alle usuali visite ai Palazzi dei Rolli, i visitatori avranno la possibilità di sviluppare percorsi e parallelismi sulle orme delle più importanti famiglie genovesi dell’epoca rinascimentale e delle loro residenze, grazie ad alcune novità di questa edizione 2024, come la possibilità di visitare Villa Sciallero Carbone a Sestri Ponente, con i suoi affreschi di fine Cinquecento, esempio di struttura architettonica pre-alessiana.

Protagonisti delle giornate dei Rolli saranno come sempre i divulgatori scientifici, giovani professionisti specializzati nel racconto consapevole di uno dei patrimoni di maggior rilievo storico e culturale italiano, i quali contribuiranno a popolare per un intero week end sia i Palazzi nel cuore della città, sia gli edifici ubicati negli altri quartieri genovesi.

Nell’ambito delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico, indette dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana, l’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Genova organizza “Mi prendo cura della mia città”: tre giorni di apertura delle chiese del centro storico e degli istituti culturali, che in questi ultimi vent’anni anni hanno ricevuto i fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica per attività culturali e di restauro.

Modifiche alla viabilità

In occasione dei Rolli Days questo fine settimana sono state stabilite alcune limitazioni alla mobilità in centro città.

1. Divieto di transito in:

via Garibaldi (vie limitrofe e sottostanti) – via Cairoli – piazza della Meridiana

venerdì 17 maggio ore 14 – 19, sabato 18 maggio ore 9 – 19.30 e domenica 19 maggio ore 8 – 19.30

piazza Fontane Marose – via Interiano – via XXV Aprile

venerdì 17 maggio ore 14 – 19, sabato 18 maggio ore 9 – 23.59 e domenica 19 maggio ore 00.00 – 19.30

via Roma – piazza San Matteo – via Chiossone – piazza dei Garibaldi – piazza del Ferro – piazza Labò – piazza De Ferrari

domenica 19 maggio ore 9 – 12.30

Sarà consentito il transito a mezzi di pronto soccorso, Forze dell’ordine e AMIU, afferenti alla manifestazione, destinati o in uso a persone invalide, pubblici e/o privati di trasporto di persone da/per alberghi nell’area, aventi titolo da/per proprietà carrabili laterali, autorizzati per celebrazioni a Palazzo Tursi, velocipedi e monopattini.

2. Divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti in:

via Garibaldi- via Cairoli – piazza della Meridiana

venerdì 17 maggio ore 11 – 19, sabato 18 maggio ore 7 – 19.30 e domenica 19 maggio ore 7 – 19.30

piazza Fontane Marose – via Interiano – via XXV Aprile

venerdì 17 maggio ore 11 – 19, sabato 18 maggio ore 7 – 23.59 e domenica 19 maggio ore 00.00 – 19.30

piazza San Matteo – via Chiossone – piazza dei Garibaldi – piazza del Ferro

domenica 19 maggio ore 6 – 12.30.

Di seguito i palazzi aperti al pubblico:

Palazzo Antonio Doria Spinola (Prefettura)

Palazzo Interiano Pallavicino

Palazzo Agostino Pallavicino

Palazzo Spinola Gambaro – consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Lercari Parodi

Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio) – consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Gio Battista Spinola Doria

Palazzo Nicolosio Lomellino

Palazzo Bianco e Tursi

Palazzo Baldassarre Lomellini

Palazzo Rosso

Palazzo della Meridiana

Palazzo Lomellini Patrone (Comando Militare)

Palazzo Balbi Senarega

Palazzo dell’Università – consigliato da Radio Monte Carlo

Museo di Palazzo Reale

Palazzo Gio Battista Centurione Pitto

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

Palazzo Ambrogio Di Negro

Palazzo Gio Vincenzo Imperiale

Palazzo Doria Carcassi

Palazzo Doge Ferretto

Le ville e altri siti:

Albergo dei Poveri

Teatro Carlo Felice

Villa Pallavicino delle Peschiere

Villa Imperiale di Terralba – consigliata da Radio Monte Carlo

Villa Musso Piantelli

Villa del Principe

Villa Spinola di San Pietro

Villa Sciallero Carbone – consigliata da Radio Monte Carlo

Villa Imperiale Scassi

Villa Lomellini Rostan

Villa Centurione del Monastero

Villa Centurione Doria (Museo Navale)

Villa Duchessa di Galliera

Archivio Diocesano

Biblioteca Diocesana Mons. Luigi Roba

Chiostro dei Canonici – Museo Diocesano

Palazzo Bper

Archivio di Stato

Basilica di Carignano

Le chiese:

Oratorio dei Santi Nazario e Celso

Chiesa di San Pancrazio

Basilica di San Siro

Chiesa di San Sisto II Papa Martire e Natività di Maria Vergine

Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano

Chiesa di Santa Maria Immacolata

Chiesa di Santa Marta

Chiesa di Santa Zita

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano

Anche questa edizione dei Rolli Days è cofinanziata dal progetto Doge – Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea, finanziato dal ministero del Turismo nell’ambito del bando Valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale con siti Unesco e città creative Unesco. Tutte le info qui.