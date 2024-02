Amt: nuovo capolinea serale in via Degola a Genova

A partire da lunedì 5 febbraio verrà attivato il nuovo capolinea serale di via Degola, a servizio delle linee del ponente cittadino.

Al nuovo capolinea verranno attestate le linee serali 618, 660 e 663.

La linea 618 manterrà il suo percorso originario, mentre le linee 660 e 663 modificheranno il loro percorso come di seguito indicato.

Linea 660

Direzione Sampierdarena: i bus giunti in piazza Montano, proseguiranno per via Reti, via Degola dove effettueranno capolinea. Direzione Dinegro: i bus in partenza dal capolinea di via Degola, proseguiranno per largo Jursè, via Pacinotti, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, dove riprenderanno il percorso originario fino a via Milano.

Linea 663

Direzione Sampierdarena: i bus giunti in via Pacinotti, proseguiranno per via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Reti, via Degola dove effettueranno capolinea. Direzione Pontedecimo: i bus in partenza del capolinea di via Degola, proseguiranno per largo Jursè e riprenderanno il percorso originario fino a via Gallino.

I nuovi orari sono consultabili sul sito e su App Amt.