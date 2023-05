Tonitto accelera sul private label e sbarca in Corea del Sud e Canada

I gelati e sorbetti che l'azienda realizza per i partner italiani e stranieri della gdo pesano per il 70% sull’intero fatturato

Forte accelerazione di Tonitto 1939 nel mondo private label con l’inserimento di più di 50 nuovi prodotti e ingresso in nuovi mercati in diversi continenti. Il percorso di crescita dell’azienda ligure, che produce sorbetti e gelati senza zuccheri aggiunti, prosegue con ottimi risultati in questi primi mesi del 2023.

Come confermato dai dati Nielsen marzo 2023, dove si nota come nonostante l’inflazione ancora alta i volumi del mondo private label continuino a crescere, nel 2022 la storica realtà genovese ha fatto segnare un aumento di vendite del 30% di sorbetti e gelati private label rispetto all’anno precedente anche grazie all’inserimento di oltre 50 nuove referenze di prodotti.

Attualmente le private label che Tonitto 1939 realizza per diversi partner della gdo in Italia e all’estero pesano per il 70% sull’intero fatturato e gli ottimi riscontri ottenuti nel primo quadrimestre fanno prevedere un incremento di vendite di prodotti PL nel 2023, anche superiore a quel +30% registrato nel 2022.

Numeri importanti testimoniati dai numerosi progetti avviati da Tonitto 1939, azienda di proprietà da tre generazioni della famiglia Dovo, sia in Italia sia all’estero e che coinvolgono sempre di più lo sviluppo del sorbetto e dei gelati high protein.

Sul fronte italiano sono forti gli interessi di tanti interlocutori a costruire partnership differenti a quelle che avevano nel recente passato e che coinvolgono il sorbetto, il gelato senza zuccheri aggiunti e quello proteico.

Sul fronte estero, Tonitto 1399 ha ampliato il proprio portafoglio clienti sviluppando nuovi progetti private label per la prima volta in Corea del Sud e Canada, e nuovamente in Portogallo e Francia.

Proprio per sviluppare ulteriormente il mondo PL, Tonitto 1939 parteciperà il 23 e 24 maggio ad Amsterdam alla fiera internazionale “Il Mondo del Marchio del Distributore“: organizzata dalla Private Label Manufacturers Association (PLMA), conterà oltre 2.600 aziende espositrici, tra cui circa 60 padiglioni nazionali e regionali.

«I numeri che stiamo facendo registrare in questi primi mesi del 2023 e i cambiamenti che stiamo riscontrando su tutti i diversi canali sono positivi e incoraggianti per il futuro – afferma Alberto Piscioneri sales & marketing director Tonitto 1939 -. Inoltre riponiamo aspettative molto alte sul PLMA, una delle più importanti fiere nel mondo del largo consumo in Europa che per noi è ormai diventato un appuntamento centrale del calendario commerciale dell’anno. Per questa edizione abbiamo già un’agenda ricca di appuntamenti con i nostri attuali clienti e siamo impazienti di avanzare con loro i nuovi importanti progetti che abbiamo già previsto. Inoltre, anche lato nuovi leads, abbiamo ricevuto decine di richieste di contatto e siamo fiduciosi di riuscire a costruire con molti di loro relazioni di successo e per il lungo termine. Il nostro obiettivo primario, resta quello di consolidare un ritmo di crescita a doppia cifra su base annua anche nei prossimi anni 2024-2029».