La notizia è arrivata questa mattina alla Regione Liguria dalla prefettura di Genova. Il Consorzio Research, aggiudicatario dell’appalto dello scolmatore del Bisagno, è stato bloccato dall’antimafia, con un’interdittiva che arriva dal tribunale di Salerno.

L’annuncio è stato dato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha spiegato il quadro della situazione: «L’opera è ricondotta al commissario di governo nell’ambito dei fondi legati a Italia Sicura ed è di responsabilità del ministero della Transizione ecologica. Sta partendo una lettera del Rup, il Responsabile Unico del Procedimento, al Consorzio per cessare i lavori e predisporre la messa in sicurezza cantiere. Di conseguenza avvieremo le opportune procedure di risoluzione contrattuale, anche se l’azienda ci ha fatto sapere di aver fatto ricorso al Tar di Salerno contro i provvedimenti interdittivi, per poi procedere a un nuovo affidamento».

«Non c’è discrezionalità su queste cose − aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Giacomo Giampedrone − abbiamo informato i sindacati perché ci saranno ricadute negative su chi lavora nel cantiere. Faremo in modo che stia fermo un secondo di meno rispetto alle procedure che vanno applicate. Informeremo anche Invitalia, visto che è lo Stato la stazione appaltante».

Fausto Cuocolo, avvocato amministrativista e attuale presidente di Filse, sottolinea: «L’interdittiva non riguarda solo una delle imprese ma l’intero Consorzio. Non ci sono alternative».

La Regione sta comunque pensando a un possibile affidamento all’impresa seconda classificata. «Occorre però l’aggiornamento dei prezzi − ricorda Toti − ma non saranno dieci milioni in più a fermarci, non è questione di copertura economica».

Toti ha spiegato che i lavori sono al 6% e quindi l’appalto è quasi integro ed evidenzia che anche in una situazione commissariale i meccanismi antimafia funzionano.

Alcune aziende del Consorzio sono subappaltatori nei lavori del Terzo valico e sono già state interdette.

Per una ripresa dei lavori, secondo le previsioni della Regione, occorrerà attendere qualche mese, probabilmente.