Deliberata oggi nella giunta del Comune di Rapallo la sospensione della tradizionale fiera di San Sebastiano, patrono della polizia municipale.

A causa dell’aggravarsi della situazione pandemica l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere e rinviare a data da destinarsi e se l’emergenza Covid lo consentirà, la tradizionale fiera in programma.

Una decisione sofferta, per la quale si è aspettato fino all’ultimo, nel tentativo di salvare la fiera, ma inevitabile visto il numero di contagi che non permette di svolgere la manifestazione in serenità.