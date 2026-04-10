Nasce Synlog Alliance il primo consorzio italiano di condivisione dati sulla logistica

Ne fanno parte Msc, Gruppo Contship, Laghezza, MedLog, Me dway, La Spezia Port Service, Sernav Log e Contrepair

È nata Synlog Alliance, il primo consorzio italiano dedicato alla condivisione dei dati applicata alla logistica e alla portualità. La prima presentazione ufficiale durante l’evento A Bridge to Africa, appena concluso alla Spezia.

L’iniziativa riunisce operatori della supply chain con l’obiettivo di trasformare i dati in un vantaggio competitivo per l’intero sistema logistico, promuovendo collaborazione, interoperabilità e sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Il consorzio rappresenta un unicum per il Paese: la creazione di una rete fra operatori logistici, portuali e dei trasporti per la gestione condivisa di dati segna un cambio di paradigma nel settore che consente di superare logiche frammentate, abilitando maggiore efficienza, visibilità end – to- end e capacità decisionale lungo l’intera supply chain, in risposta alle crescenti complessità dei mercati globali.

Synlog Alliance nasce su iniziativa di un comitato di soci fondatori rappresentativi dell’intera filiera logistica integrata – dallo shipping ai terminal, dal trasporto ferroviario ai servizi portuali e logistici: Msc, Gruppo Contship, Laghezza, MedLog, Me dway, La Spezia Port Service, Sernav Log e Contrepair.

Alla guida del consorzio Salvatore Avena, nominato Presidente di Synlog Alliance. «Oggi, in un mondo governato dai dati e dall’imprevedibilità della situazione geopolitica, l’efficienza della logistica dipende dal dialogo tra tutti i componenti della filiera, poiché la tecnologia da sola non basta. Affrontare le sfide dei mercati global i richiede che operatori logistici, portuali e dei trasporti collaborino tramite la condivisione di dati».

Il consorzio si propone di definire regole comuni per la gestione delle informazioni, abilitando la piena interoperabilità tra i vari attori della filiera attraverso una governance neutrale.

Avena aggiunge: «L’idea alla base di Synlog Alliance è quella di creare una piattaforma capace di migliorare la visibilità e il coordinamento lungo l’intera catena del valore favorendo la pianificazione e l’integrazione tra i terminal, gli spedizionieri, i vettori – terrestri, marittimi e intermodali – e i porti, riducendo le inefficie nze legate alla frammentazione. Oggi la filiera è già popolata da operatori altamente digitalizzati e dotati di sistemi evoluti. La vera sfida è metterle in connessione attraverso un’infrastruttura condivisa di gestione dei dati: un obiettivo raggiungibile grazie al percorso collaborativo già avviato dai soci fondatori».

Il modello consortile punta ad ottimizzare i flussi logistici, valorizzando i dati generati dagli operatori per sviluppare analisi avanzate e strumenti predittivi. La titolarità del dato resta in capo ai consorziati, ma la condivisione abilita servizi comuni ad alto valore aggiunto e rafforza la competitività dell’intero ecosistema. Synlog Alliance si propone di costruire un sistema collaborativo capace di accelerare l’innovazione e affrontare le sfide del settore, accompagnando la logistica verso un’evoluzione da modello reattivo

a modello predittivo.