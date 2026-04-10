Borse europee caute con l’inizio delle trattative tra Usa e Iran

Chiusura piatta per le Borse europee alla termine di una seduta determinata dalla cautela alla vigilia della partenza dei negoziati tra Stati Uniti e Iran e di fronte a una tregua precaria. Milano segna +0,59%, Londra -0,03%, Francoforte -0,01%, Parigi +0,17%, mentre piatta è stata anche l’apertura di Wall Street, con S&P e Nasdaq in rialzo.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 78 punti (variazione +2,26%, rendimento Btp 10 anni +3,85%, rendimento Bund 10 anni +3,06%).

Piazza Affari

A Milano svettano Buzzi (+5,66%), Brunello Cucinelli (+5,25%) grazie ai ricavi migliori delle attese nel primo trimestre, Prysmian (+3,63%) grazie alla promozione di Ubs, e St (+3,47%), in scia ai conti del colosso taiwanese Tsmc. Il perdurare della tregua frena l’aumento dei prezzi del petrolio, innescando realizzi sul settore oil, con Eni a -5,42%. Con la speranza della pace deboli anche i titoli della difesa, con Avio (-5,42%), Leonardo (-5,27%) che però può avere risentito della mancata riconferma dell’ad Cingolani, Fincantieri (-1,85%).

Valute

L’euro si rafforza a 1,1731 da 1,1700 ieri in chiusura e vale anche 186,69 yen (da 186 ieri), il rapporto dollaro/yen è a 159,16 (da 159,10).

Energia

Modesto il rialzo del prezzi del petrolio: il future maggio del Wti segna +0,44% a 98,30 dollari al barile, mentre il Brent per giugno si attesta a 96,22 dollari (+0,31%). In calo del 4,6% a 44 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam.