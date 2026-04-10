Liguri in Borsa: guadagna Circle (+5,91%)

Com'è andata la giornata finanziaria per le aziende quotate liguri o di interesse per la Liguria oggi, 10 aprile

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Giornata prevalentemente positiva per i liguri in Borsa.

Spicca Circle con un +5,91%, entre perde Leonardo (-5,27%).

Ecco com’è andata la giornata finanziaria per le aziende quotate liguri o di interesse per la Liguria oggi, 10 aprile.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0818 +1,24% 0,083
Bper Banca 12,24 +1,37% 12,182
Centrale del Latte d’Italia 4,67 +4,71% 4,47
Circle 10,75 +5,91% 10,35
EdgeLab 4,96 -1,78% 4,96
EdiliziAcrobatica 3,90 -1,27% 3,87
Erg 22,50 +0,63% 22,24
Fincantieri 13,78 -1,85% 14,13
Gismondi 1754 1,36 +3,03% 1,38
Iren 2,616 -0,38% 2,63
Leonardo 56,31 -5,27% 58,68
Maps 2,46 +0% 2,46
Orsero 16,38 +2,76% 16,12
Racing Force 4,50 -0,44% 4,57
Redelfi 11,00 +0,55% 10,98
Rt&L 3,875 -0,13% 3,92
Sanlorenzo 32,44 +0,81% 32,26