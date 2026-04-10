Liguri in Borsa: guadagna Circle (+5,91%)

Giornata prevalentemente positiva per i liguri in Borsa.
Spicca Circle con un +5,91%, entre perde Leonardo (-5,27%).
Ecco com’è andata la giornata finanziaria per le aziende quotate liguri o di interesse per la Liguria oggi, 10 aprile.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0818
|+1,24%
|0,083
|Bper Banca
|12,24
|+1,37%
|12,182
|Centrale del Latte d’Italia
|4,67
|+4,71%
|4,47
|Circle
|10,75
|+5,91%
|10,35
|EdgeLab
|4,96
|-1,78%
|4,96
|EdiliziAcrobatica
|3,90
|-1,27%
|3,87
|Erg
|22,50
|+0,63%
|22,24
|Fincantieri
|13,78
|-1,85%
|14,13
|Gismondi 1754
|1,36
|+3,03%
|1,38
|Iren
|2,616
|-0,38%
|2,63
|Leonardo
|56,31
|-5,27%
|58,68
|Maps
|2,46
|+0%
|2,46
|Orsero
|16,38
|+2,76%
|16,12
|Racing Force
|4,50
|-0,44%
|4,57
|Redelfi
|11,00
|+0,55%
|10,98
|Rt&L
|3,875
|-0,13%
|3,92
|Sanlorenzo
|32,44
|+0,81%
|32,26