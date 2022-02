Chiusura positiva per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha concluso in crescita dello 0,94% a 26.814 punti. L’All Share termina a 29.215,86 punti (+0,95%). In rialzo anche il Ftse Italia Growth a 10.931,54 punti (+0,79%).

A tenere banco oggi Saipem, che ha concluso la seduta perdendo il 30,18% a 1,35 euro: hanno pesato l’inatteso profit warning (nel 2021 previste perdite superiori al terzo del capitali e ritirati gli outlook) e le ipotesi di aumento di capitale. Molto ingenti gli scambi: nella giornata sono passate di mano oltre 100 milioni di azioni contro i 17 milioni di ‘pezzi’ di venerdì.

In rialzo Amplifon (+4,63%) e Poste Italiane (+3,95%).

Mercati azionari europei generalmente positivi: Francoforte dell’1,01%, con Parigi in crescita dello 0,48%. Londra sostanzialmente piatta, limata dello 0,03%.

Ancora in aumento il prezzo del petrolio: 87,38 dollari al barile per il Wti (+0,65%). Il Brent sale a 91,18 dollari al barile (+1,28%).

Nei cambi l’euro dollaro è in ascesa a 1,12131 (+0,61%), mentre l’euro yen sale a 129,177 (+0,51%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha chiuso a 131 punti base (-4,47%). Il rendimento è a +1,29%.