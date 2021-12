L’ospedale policlinico San Martino di Genova sospende le visite ai pazienti ricoverati in alcuni reparti. Lo comunica la direzione sanitaria della struttura ospedaliera: “in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico relativo all’emergenza Covid-19, a maggiore tutela dei pazienti e degli operatori sanitari”, precisa in una nota.

In particolare, i reparti in cui sono sospese le visite dei congiunti ai pazienti, sono:

Cardiochirurgia

Clinica delle malattie dell’apparato cardiovascolare

Clinica di Medicina Interna 1

Clinica di Medicina Interna 2

Clinica di Medicina Interna, Immunologia clinica e Medicina traslazionale

Clinica di medicina interna ad indirizzo oncologico

Clinica di malattie infettive e tropicali

Clinica di malattie respiratorie e allergologia

Clinica di medicina d’urgenza

Clinica di oncologia medica

Clinica ematologica

Clinica endocrinologica

Clinica geriatrica

Clinica nefrologica, dialisi e trapianto

Clinica neurologica

Clinica psichiatrica

Clinica reumatologica

Cure intermedie ospedaliere

Ematologia e terapie cellulari

Neurologia

Oncologia medica 1

Oncologia medica 2

Medicina Ospedaliera

Pneumologia a indirizzo interventistico.

La nota del San Martino precisa che resta comunque demandata ai direttori delle singole unità operative la valutazione di eventuali casi particolari in cui consentire la visita, come, per esempio, in caso di minori, di portatori di handicap o condizioni di particolare gravità.