Presentata oggi la 26esima edizione del Salone Orientamenti di Genova, in programma dal 16 al 18 novembre con una formula mista, in presenza ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova e digitale attraverso la piattaforma Orientamenti online, dalla quale si potrà accedere a tutti i contenuti della manifestazione.

Un programma ricco di eventi e stimoli per il grande appuntamento nazionale annuale su orientamento, formazione e lavoro, organizzato dalla Regione con il comitato promotore costituito da Ufficio Scolastico Regionale, Università di Genova, Camera di Commercio di Genova e delle Riviere Liguri, Comune di Genova e Città Metropolitana.

Alla cerimonia inaugurale e agli eventi principali previsti per la mattina sarà presente anche il ministro all’Istruzione, Patrizio Bianchi: «Orientamenti si conferma anche quest’anno un appuntamento importante per i giovani e le loro famiglie – commenta il ministro – La formazione e l’orientamento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi nella scelta del loro futuro sono temi al centro dell’agenda del governo, come dimostrato anche dagli ingenti investimenti e dalle riforme che abbiamo previsto con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Salone di Genova sarà un’occasione preziosa di conoscenza e incontro».

Il titolo scelto per l’edizione 2021 è React, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma a essere protagonisti di questo momento storico: reagire, ripartire di slancio è l’obiettivo a cui puntare. «È fondamentale che questo messaggio arrivi alle nuove generazioni. React è la declinazione del Restart nel campo dell’Orientamento ed è quello che vogliamo trasmettere ai giovani: l’importanza di reagire e di ripartire nonostante le difficoltà, conoscendo se stessi e i propri punti di forza», commenta il presidente della Regione, Giovanni Toti.

React è anche uno dei filoni tematici che caratterizzeranno il ricco palinsesto degli eventi, insieme a Future, dedicato alla transizione ecologica e digitale; Stem, dedicato alle discipline scientifiche, economiche e tecnologiche; Human, per scoprire gli aspetti più inaspettati delle discipline umanistiche e creative; Blue, focus dedicato al mare, risorsa naturale, professionale, culturale, economica. Oltre al ministro, parteciperanno agli eventi anche la famiglia Bonetti e diversi testimonial di talento, passione e resilienza, da Mauro Prina, unico italiano della missione Space X di Elon Musk, a Roberta Ivaldi, la ricercatrice della Marina che guida un team internazionale per studiare i cambiamenti climatici sugli Oceani, da atleti come il timoniere di Luna Rossa Pietro Sibello e Francesco Bocciardo, ad amministratori delegati e responsabili HR di grandi aziende del territorio e del Paese.

«Orientamenti – spiega l’assessore alla Formazione, Ilaria Cavo – è un salone pensato per tutti, per chi potrà venire in presenza e per chi vorrà collegarsi sfruttando una formula ibrida – ma che preferiamo chiamare mista – data dai limiti di capienza che, in pieno spirito di React, può diventare una grande opportunità per tutti. L’invito è a sfruttare al massimo l’opportunità di vedere gli stand e di incontrare testimonial e relatori in presenza, pur sapendo che ai Magazzini del Cotone non potrà esserci la carica dei 100 mila a cui eravamo abituati, ma prevedendo che sarà sostituita da tutti coloro che vorranno collegarsi ai numerosi eventi che, con questa impostazione, permetteranno di valorizzare le personalità che, in presenza o in collegamento, potranno dare messaggi importanti ai ragazzi di tutte le età. È un salone per i piccoli, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, per gli universitari e per i docenti ma anche per le famiglie. L’apertura fino alle 21 è un segnale soprattutto per i genitori che sono fondamentali nell’accompagnare i propri figli nelle scelte e che avranno incontri mirati nelle diverse sere. Sarà un salone speciale che parte proprio dai ragazzi perché la capacità di reagire ci è stata dimostrata soprattutto da loro. Non a caso per l’inaugurazione di questo salone abbiamo voluto portare, a fianco a quella di Francesco Bocciardo, storie di studenti comuni che, di fronte alle avversità della vita, hanno saputo mettere a frutto il loro talento e contraddistinguersi. Saranno storie da conoscere e da ascoltare».

Quest’anno il salone prevede un’anteprima, la sera del 15 novembre al liceo classico D’Oria.

Alle 18,30 sul tema “Educare alla genitorialità” Paolo Crepet incontrerà le famiglie e gli insegnanti.

Per ulteriori informazioni e per il programma del salone clicca qui