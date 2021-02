Avvio lievemente positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,11%, ma poi vira in negativo. In rialzo Saipem (+2,61%), Tenaris (+1,7%) e Campari (+1,48%), in calo i bancari a partire da Bper Banca (-1,43%) e Banco Bpm (-1,05%).

Borse europee in leggero aumento in avvio di giornata: Londra +0,50%, positiva dello 0,18% Parigi e limata di un marginale 0,03% Francoforte.

Mercati azionari asiatici in rialzo sulla scia della seduta di ieri delle Borse europee e dei dati confortanti delle campagne di vaccinazioni. Tokyo ha concluso in aumento dell’1,28%. Ancora chiuse per festività le Borse cinesi.

Il prezzo del petrolio Wti resta sopra la soglia dei 60 dollari a quota 60,22. In aumento anche il Brent a 63 dollari (+0,43%).

Nei cambi in lieve aumento l’euro, in avvio di giornata, nel generale indebolimento del dollaro sui mercati, scambiato a 1,2131 dollari (+0,03%). Cresce anche lo yen a 128,0185 (+0,22%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto in lieve aumento a 91 punti base. Il rendimento è a +0,52%.