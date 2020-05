Si chiamano “Cymon” e “Safe 4.0” e sono i due progetti di Fos spa, pmi genovese quotata sul mercato Aim di Borsa Italiana, che il Centro di competenza Start 4.0 ha approvato nell’ambito del bando per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0 per la sicurezza delle infrastrutture critiche, tra cui anche il nuovo ponte di Genova. Per entrambi i bandi Fos e i partner tecnici con cui l’azienda ha collaborato hanno vinto su una quarantina di soggetti partecipanti.

L’investimento complessivo da parte di tutti i partner coinvolti è di 989.504 euro, finanziato per 332.275 euro a fondo perduto da parte del Centro di Competenza Start 4.0.

I due progetti prevedono un investimento da parte di Fos di circa 294 mila euro, finanziato dal Centro di Competenza Start 4.0 con un contributo a fondo perduto pari a 137 mila euro.

Il progetto Cymon, in collaborazione con Cetena spa (Gruppo Fincantieri), prevede di realizzare un modello digitale (digital twin) che replica in tempo reale le condizioni strutturali e ambientali di un’infrastruttura stradale grazie a una rete di sensori e alla realtà aumentata e ne consente la manutenzione ottimale (già applicabile anche al nuovo viadotto Polcevera). Le attività di Fos nel progetto prevedono lo sviluppo del prototipo software della piattaforma informatica per l’acquisizione dei dati e la gestione delle regole. L’investimento di Fos per questo progetto è pari a circa 143 mila euro, il finanziamento di Start 4.0 è di circa 66 mila euro.

Il progetto Safe 4.0, coordinato dal SIIT– Distretto Tecnologico Ligure Sistemi Intelligenti Integrati di Genova – in collaborazione con Smart Track Srl e Novigo Technology Srl, prevede invece di realizzare una soluzione orientata ad aumentare la sicurezza dei lavoratori degli impianti industriali attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale e machine learning. Nell’ambito di questo progetto, Fos, con un investimento di circa 151 mila euro (finanziato per 71 mila euro da Start 4.0), svilupperà la sensoristica ambientale all’interno degli stabilimenti.

«Il Gruppo Fos si aggiudica due progetti sui nove approvati dal Centro di Competenza Start 4.0 e in particolare il progetto in collaborazione con Cetena SpA (Fincantieri) sul Ponte

di Genova ci rende orgogliosi e motivati», commenta Enrico Botte, ad di Fos.

La realizzazione dei due progetti dovrebbe partire dall’1 luglio 2020 e concludersi

dopo circa 12 mesi.

Giorgio Allasia, responsabile engineering and technology transfer Fos, sostiene: «Per la nostra area di ingegneria, poter sviluppare questi due importanti progetti all’interno del Competence Center Start 4.0, che declina a livello nazionale i temi della sicurezza delle infrastrutture e dei lavoratori, è un grande risultato e anche una grande opportunità di elevare ulteriormente la qualità tecnologica della nostra offerta in ambito Industria

4.0».