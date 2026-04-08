Genova, oggi in tutti i Municipi, la seconda “Giornata della cura del territorio”

Sinergia tra Comune, Aster, Amiu e Municipi per interventi straordinari di manutenzione e decoro urbano in città

Prendersi cura dello spazio pubblico come bene comune. Con questo spirito si è svolta oggi in tutti i nove Municipi cittadini la seconda “Giornata della cura del territorio”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova in stretta collaborazione con Aster, Amiu e le amministrazioni municipali, prevede una serie di interventi mirati in aree ad alta frequentazione, individuate grazie al dialogo diretto con i cittadini e alle loro segnalazioni. Dalla manutenzione del verde alla pulizia profonda, dal ripristino degli arredi urbani alla cancellazione di scritte vandaliche, l’operazione mira a un miglioramento tangibile della vivibilità e della qualità dello spazio urbano quotidiano.

Questa mattina, dopo una lunga serie di sopralluoghi, tutti i soggetti protagonisti della seconda “Giornata della cura del territorio” si sono dati appuntamento ai Giardini Gianni Rodari di Sestri Ponente, oggetto di un restyling completo, che ha comportato la realizzazione del murales degli artisti Giuliogol e Drina A Dodici, la sistemazione del verde, la pulizia dell’area con l’aggiunta di nuovi cestini e il ripristino e riverniciatura delle ringhiere della rotonda e degli elementi di arredo urbano.

«Una città più curata è una città in cui tutti si sentono responsabili di rispettare la cosa pubblica – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – l’amministrazione è impegnata sul territorio in tutti i Municipi e per questo voglio ringraziare la giunta, gli assessori, Aster, Amiu, il personale municipale e i presidenti di Municipio che collaborano per la buona riuscita di queste giornate. È un appuntamento che avvicina i bisogni della cittadinanza all’azione dell’amministrazione pubblica: una cittadinanza attenta, che fa molte proposte e alla quale vogliamo trasmettere il messaggio di un Comune presente nella cura degli spazi pubblici. Ed è anche l’occasione, per i presidenti di Municipio, di rispondere alle istanze che arrivano dal territorio. La cura della città passa anche attraverso le piccole cose e dall’attenzione quotidiana agli spazi vissuti ogni giorno dai cittadini. Le giornate della cura del territorio continueranno, raccogliendo le segnalazioni che arrivano dai presidenti di Municipio e trasformandole in interventi concreti».

Ecco il dettaglio delle operazioni previste per ogni zona:

Municipio 1, Via del Lagaccio (Ex Caserma Gavoglio): pulizia dell’area dai residui vegetali e riposizionamento cassonetti, cura del verde (aiuola ingresso) e asfaltatura a caldo del piazzale antistante. Installazione paletti nelle aree di conferimento rifiuti e transennamento temporaneo dell’aiuola.

Municipio 2, San Teodoro (largo San Francesco da Paola): rifacimento segnaletica stradale (strisce pedonali) e manutenzione siepi (Giardini Natalino Otto e piazza); lavaggio postazioni cassonetti e pulizia della pensilina AMT (rimozione scritte).Ripristino e verniciatura delle panchine.

Municipio 3, piazza Romagnosi: verniciatura di panchine e basi dei lampioni; riordino pavimentazione e cura delle piante nei vasi; pulizia straordinaria della piazza e del tratto stradale tra Via Moresco e il mercato.

Municipio 4, San Gottardo: interventi previsti presso i Giardini Marsano (via Giulia de Vincenzi).

Municipio 5, Teglia (piazza De Caroli e piazza Rivara): pulizia piazze, lavaggio e riordino cassonetti; manutenzione del verde e rifacimento segnaletica dei parcheggi; manutenzione panchine e ripristino della rete divisoria presso la S.O.M.S.

Municipio 6, Sestri Ponente: interventi previsti presso i Giardini Gianni Rodari.

Municipio 7, Multedo (Giardini John Lennon): manutenzione alberature e aree verdi; pulizia e sanificazione dei giochi per bambini; verniciatura panchine esistenti, installazione di una nuova seduta e supporto tecnico al comitato locale.

Municipio 8, piazza Tommaseo: taglio erba e potatura siepi attorno al monumento; ripristino del basolato del marciapiede (lato fermata Amt); spazzamento meccanizzato del parcheggio centrale

Municipio 9, Quarto: interventi previsti presso Villa Stalder.