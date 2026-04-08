Liguri in Borsa: brilla Gismondi 1754 (+7,03%)

Ecco com'è andata la giornata dei liguri in Borsa

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Ecco com’è andata la giornata dei liguri in Borsa

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,081 +1% 0,081
Bper Banca 12,064 +5,95% 12,13
Centrale del Latte d’Italia 4,18 +3,98% 4,04
Circle 10,05 -0,49% 10,25
EdgeLab 4,94 +1,65% 4,94
EdiliziAcrobatica 3,85 +1,58% 4,14
Erg 22,14 -1,86% 23,24
Fincantieri 13,985 +2,23% 14,205
Gismondi 1754 1,37 +7,03% 1,31
Iren 2,588 +1,41% 2,60
Leonardo 57,63 +0,66% 59,20
Maps 2,42 +3,42% 2,34
Orsero 16,28 +5,44% 16,00
Racing Force 4,48 -0,22% 4,49
Redelfi 11,38 +1,97% 11,30
Rt&L 3,725 +3,47% 3,655
Sanlorenzo 32,50 +4,50% 32,40