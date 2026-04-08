Liguri in Borsa: brilla Gismondi 1754 (+7,03%)

Ecco com’è andata la giornata dei liguri in Borsa
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,081
|+1%
|0,081
|Bper Banca
|12,064
|+5,95%
|12,13
|Centrale del Latte d’Italia
|4,18
|+3,98%
|4,04
|Circle
|10,05
|-0,49%
|10,25
|EdgeLab
|4,94
|+1,65%
|4,94
|EdiliziAcrobatica
|3,85
|+1,58%
|4,14
|Erg
|22,14
|-1,86%
|23,24
|Fincantieri
|13,985
|+2,23%
|14,205
|Gismondi 1754
|1,37
|+7,03%
|1,31
|Iren
|2,588
|+1,41%
|2,60
|Leonardo
|57,63
|+0,66%
|59,20
|Maps
|2,42
|+3,42%
|2,34
|Orsero
|16,28
|+5,44%
|16,00
|Racing Force
|4,48
|-0,22%
|4,49
|Redelfi
|11,38
|+1,97%
|11,30
|Rt&L
|3,725
|+3,47%
|3,655
|Sanlorenzo
|32,50
|+4,50%
|32,40