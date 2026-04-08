Festival dell’Oriente dal 10 al 12 aprile a Genova nel padiglione Blu del Waterfront di Levante

Mostre fotografiche, bazar, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folkloristici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo susseguirsi di show, incontri seminari ed esibizioni al Festival dell’Oriente nel padiglione Blu del Waterfront di Levante di Genova venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile dalle 10 alle 20.30 con orario continuato.

Novità saliente di questa edizione è il Japan Expo un nuovo format che rappresenta un viaggio attraverso la storia, l’artigianato, il folklore, la gastronomia, le tradizioni, l’arte nelle loro accezioni tradizionali e contemporanee. Questo nuovo format che si trova all’interno del Festival dell’Oriente è uno spaccato sul Giappone, la Corea, la Cina e altri paesi.

Nell’ambito del Festival il pubblico potrà interagire e sperimentare gratuitamente decine di terapie tradizionali, visitare il settore dedicato alla salute e benessere con le sue aree dedicate alle terapie olistiche le discipline bionaturali lo yoga, ayurvedica, fiori di bach, reiki, massaggi, ci kung, tai chi chuan, shiatsu, erbe, tisane, spezie e tutto quel che ruota intorno al mondo della salute, del biologico e del benessere.

Un percorso interattivo con moltissime attività quali la vestizione del kimono, i tamburi di guerra giapponesi, la cerimonia del tè, la costruzione del mandala dei monaci e decine e decine di spettacoli ed esibizioni che si terranno ininterrottamente nei palchi della kermesse. Una fiera con la presenza di numerosi stand, workshops e conferenze.

Il bazar orientale avrà centinaia di stand di prodotti tipici, e l’autentica gastronomia tradizionale con una novità imperdibile, lo street food orientale.

Sarà disponibile non solo il biglietto in fiera ma anche la prevendita online dei biglietti sul sito dell’evento: www.festivaldelloriente.it