Duferco: Global Steel Climate Council certifica l’impegno alla decarbonizzazione del gruppo

Global Steel Climate Council ha annunciato la certificazione di due importanti indicatori ambientali di Duferco Travi e Profilati: l’intensità media delle emissioni dell’acciaio (CASEI) e gli obiettivi di riduzione delle emissioni basati sulla scienza (SBET), confermando l’impegno di Duferco verso una decarbonizzazione concreta, misurabile e trasparente.

Il Global Steel Climate Council è un’organizzazione no profit che promuove standard globali per ridurre le emissioni nel settore siderurgico. Supporta aziende e stakeholder attraverso certificazioni basate su criteri scientifici, maggiore trasparenza nella rendicontazione delle emissioni e promozione di tecnologie a basse emissioni. I suoi membri includono produttori, associazioni e organizzazioni presenti in oltre 80 paesi nel mondo, tra cui Duferco Travi e Profilati.

Nell’agosto 2023 il GSCC ha adottato lo Steel Climate Standard, un riferimento globale per misurare e comunicare le emissioni nel settore della siderurgia. Questo standard permette alle aziende di ottenere certificazioni indipendenti sulle emissioni dei propri impianti, monitorare annualmente i progressi nella riduzione delle emissioni e contribuire agli obiettivi dell’Accordo di Parigi, che punta a limitare il riscaldamento globale a 1,5°C.

In questo contesto, Duferco Travi e Profilati, tra i principali produttori europei di acciaio strutturale, ha definito il proprio percorso di decarbonizzazione a partire dai dati del 2022, che hanno registrato un’intensità emissiva di 1,13 tonnellate di CO₂ equivalente per tonnellata di acciaio laminato a caldo e che hanno costituito la base di riferimento per la definizione degli obiettivi e per il percorso di certificazione intrapreso nell’ambito del GSCC. Su questa base, l’azienda ha fissato un obiettivo intermedio di 1,01 tonnellate entro il 2030, in linea con un obiettivo di lungo termine pari a 0,12 tonnellate entro il 2050 previsto dallo standard climatico del GSCC e che riflettono un approccio fondato su dati concreti, verificati da un ente terzo indipendente come Rina Services SpA.

«Con la certificazione di Duferco Travi e Profilati – commenta Adina Renee Adler, direttrice esecutiva del GSCC – cresce ulteriormente il numero di membri certificati del Global Steel Climate Council allineati allo Steel Climate Standard. Continuiamo a rafforzare questo percorso, che si basa sulle quasi 3 milioni di tonnellate di CO₂e già evitate: una prova concreta di ciò che si può ottenere quando gli impegni climatici si fondano su responsabilità e trasparenza. Utilizzando rottami ferrosi riciclati e alimentando il proprio stabilimento principale di San Zeno Naviglio con energia rinnovabile, Duferco dimostra come la sostenibilità possa essere parte integrante della produzione industriale».

«Siamo orgogliosi di aver ottenuto la certificazione del Global Steel Climate Council, che rappresenta un importante riconoscimento del nostro impegno concreto verso la decarbonizzazione – aggiunge Simone Campanella, direttore generale di Duferco Travi e Profilati –. Questo risultato conferma la validità del nostro approccio, basato sull’utilizzo di materie prime riciclate, sull’efficienza dei processi produttivi e sull’impiego di energia rinnovabile. Abbiamo definito obiettivi chiari e misurabili, in linea con i più rigorosi standard internazionali, perché crediamo che la transizione verso un’industria siderurgica a basse emissioni debba poggiare su dati trasparenti e verificabili. Continueremo a investire in innovazione e tecnologie sostenibili per ridurre ulteriormente la nostra impronta ambientale e contribuire agli obiettivi globali di contrasto al cambiamento climatico».