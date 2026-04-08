Comitato territoriale Iren di Genova, online il bando per le candidature

È online da oggi il bando del Comitato territoriale Iren di Genova per selezionare una associazione/organizzazione della società civile che entrerà a far parte dell’organismo, a completamento della sua composizione. Le candidature sono aperte fino al 10 maggio 2026.

I Comitati territoriali rappresentano un canale strutturato di dialogo tra Iren e i suoi stakeholder sui temi della sostenibilità ambientale e sociale e sulla qualità dei servizi offerti, raccogliendo contributi e suggerimenti per migliorare costantemente le proprie attività a favore del territorio. A questo scopo realizzano momenti di confronto periodico, promuovono, d’intesa con il Gruppo Iren, incontri e seminari di approfondimento e sviluppano progetti per la sostenibilità ambientale e sociale.

Il bando, aperto da oggi fino al 10 maggio 2026, è rivolto ad associazioni o organizzazioni che operano sul territorio provinciale e rappresentano:

Consumatori; categorie economiche; studenti delle scuole superiori e universitari; realtà attive sui temi ambientali.

Per partecipare, le associazioni/organizzazioni devono essere iscritte alla Camera di Commercio provinciale oppure registrate presso l’Agenzia delle Entrate; in alternativa, saranno ammesse anche realtà che si sono distinte nel dibattito pubblico su temi pertinenti all’azione del Gruppo Iren e che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, provvederanno all’iscrizione ai Registri regionali delle Associazioni o alla Camera di Commercio.

Regolamento e Bando sono disponibili sul sito del Gruppo Iren. Per candidarsi occorre inviare la domanda all’indirizzo comitatiterritoriali.ge@gruppoiren.it utilizzando il fac-simile di lettera di candidatura scaricabile dalla stessa pagina.