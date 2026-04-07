Industria Felix: domani a Torino il 69° evento con imprenditori e top manager

Il sistema produttivo del Nord Italia è al centro del 69° evento di Industria Felix – L’Italia che compete, in programma domani mattina, martedì 8 aprile a Torino presso l’Unione Industriali Torino. L’inchiesta realizzata da Industria Felix Magazine, periodico diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, dopo aver già analizzato il mese scorso la Lombardia, fotografa le principali società di capitali delle regioni settentrionali con ricavi sopra i 2 milioni di euro e delinea un quadro complessivamente solido, con elevata redditività e crescita dei ricavi a macchia di leopardo, a fronte di andamenti occupazionali però più eterogenei.

Per quanto riguarda la Liguria (2.868 imprese) si evidenzia un aumento dell’occupazione (+3,5% rispetto a 179.228 addetti) ma una contrazione significativa dei ricavi (-8,8%) rispetto a 71,3 miliardi di euro di fatturato, a fronte di una solida redditività (86,5%) con ambiente primo settore.

L’evento è organizzato da Ifm in collaborazione con Cerved, con il patrocinio dell’Unione Industriali Torino e del Tecnopolo del Mediterraneo, con la media partnership di Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Elite (Euronext Group), M&L Consulting Group, EpyonVivida. Ifm supporta “Sustainable development Goals”.

Nel corso dell’evento saranno premiate le 42 imprese più competitive dell’anno con sede legale nelle regioni del Nord, che interverranno con i rispettivi soci e amministratori. Le aziende sono state individuate attraverso un’inchiesta giornalistica realizzata tramite un nuovo algoritmo proprietario di analisi dei bilanci, che in questa circostanza è partito dall’ebit margin e ha selezionato le realtà più performanti del sistema imprenditoriale a livello gestionale, affidabili finanziariamente e in seguito validate da un qualificato Comitato scientifico.

Le imprese della Liguria che saranno premiate sono cinque: due hanno sede legale a Genova, Camelot Biomedical Systems srl e Royal Marin spa, e tre alla Spezia, Cantine Lunae Bosoni srl, Officine Fonderie Patrone spa, V. & V. srl.