Giampedrone: Regione garantisce a Fincantieri le condizioni per l’ampliamento dei moli

La Regione Liguria garantisce a Fincantieri le condizioni per l’ampliamento dei moli, ma il progetto è talmente grande e delicato che richiede anche l’attenzione nazionale per la ricerca dei finanziamenti necessari. Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone rispondendo al consigliere Federico Romeo (Pd) che ha chiesto alla giunta di garantire il rispetto degli impegni del Protocollo d’intesa del 2023 sottoscritto tra Fincantieri, Regione e Comune, che vincolava l’ampliamento dei moli alla realizzazione di una nuova viabilità per risolvere le criticità del traffico pesante a Riva Trigoso e nel quartiere Lavagnina.

Il consigliere ha chiesto, inoltre, di promuovere un coordinamento tra i soggetti coinvolti per assicurare coerenza tra la realizzazione dei nuovi moli e quella della viabilità.

Giampedrone ha affermato che l’ampliamento della capacità produttiva di Fincantieri è necessariamente collegato a un ampliamento della viabilità e che la giunta regionale cercherà di fare tutto il possibile per accompagnare il Comune di Sestri Levante nel progetto di viabilità alternativa. L’assessore ha ricordato che, con la delibera 812 del 2024, la Regione ha finanziato le spese di progettazione con 199 mila euro e che, anche se il protocollo del 2023 è scaduto, è in corso la redazione di un “addendum” per prolungare gli impegni di tutte le parti.