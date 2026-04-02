Liguri in Borsa: acquisti su Erg (+3,4%)

Ultimo giorno di scambi in questa settimana che si chiude in anticipo per il venerdì Santo

Di: 1 min.
borsa

ll quadro dei liguri in Borsa in quella che è l’ultima giornata di questa settimana è senza una direzione precisa.

Spicca il guadagno di Erg (+3,40%).

In calo invece Maps (-3,67%).

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,082 +00% 0,082
Bper Banca 11,35 -1,82% 11,285
Centrale del Latte d’Italia 4,04 -1,46% 4,00
Circle 10,20 +0,99% 9.92
EdgeLab 4,52 +0% 4,52
EdiliziAcrobatica 3,77 -0,79% 3,74
Erg 23,10 +3,40% 22,28
Fincantieri 13,50 -1,46% 13,45
Gismondi 1754
Iren 2,534 +1,85% 2,486
Leonardo 62,26 -0,61% 61,94
Maps 2,36 -3,67% 2,41
Orsero 15,46 +0% 15,32
Racing Force 4,47 +1,13% 4,49