Liguri in Borsa: acquisti su Erg (+3,4%)

ll quadro dei liguri in Borsa in quella che è l’ultima giornata di questa settimana è senza una direzione precisa.
Spicca il guadagno di Erg (+3,40%).
In calo invece Maps (-3,67%).
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,082
|+00%
|0,082
|Bper Banca
|11,35
|-1,82%
|11,285
|Centrale del Latte d’Italia
|4,04
|-1,46%
|4,00
|Circle
|10,20
|+0,99%
|9.92
|EdgeLab
|4,52
|+0%
|4,52
|EdiliziAcrobatica
|3,77
|-0,79%
|3,74
|Erg
|23,10
|+3,40%
|22,28
|Fincantieri
|13,50
|-1,46%
|13,45
|Gismondi 1754
|Iren
|2,534
|+1,85%
|2,486
|Leonardo
|62,26
|-0,61%
|61,94
|Maps
|2,36
|-3,67%
|2,41
|Orsero
|15,46
|+0%
|15,32
|Racing Force
|4,47
|+1,13%
|4,49