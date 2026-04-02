Casinò di Sanremo, incassati a marzo 4,86 milioni

Hanno visitato il Casinò di Sanremo a marzo 17.635 clienti, per un bilancio che da gennaio ha superato le 59.000 unità. Incassati a marzo 4,86 milioni.

Appuntamenti di grande richiamo internazionale che hanno portato a Sanremo e nelle sale il turismo delle grandi occasioni.

Per tre giorni la casa da gioco è diventata la capitale del Burraco, con 920 partecipanti provenienti da tutte le regioni italiane, appassionati delle diversificate offerte di svago. Il teatro è stato affollato dai ragazzi di Sanremo Junior, ma anche dagli atleti iscritti al Campionato nazionale di Ring Fighter Kombat Tour” 2026. Sala Privata è stata gremita per il convegno “Il fiore del Futuro” e successivamente a teatro si è vissuta l’emozione del ritorno della cultura partenopea con il Premio internazionale Roberto Murolo Casinò di Sanremo. Si sono esibiti sulle note dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo Peppe Barra, accompagnato dal Maestro Luca Urciuolo, Enzo Gragnaniello, il maestro Maurizio Pica con Emanuela Loffredo, i Ladaniva e l’ensemble Napulitanata. Applausi a scena aperta per chef Aquila che ha intrattenuti i clienti del Roof Garden sabato 21 marzo proponendo gusti e sapori che contraddistinguono la sua proposta culinaria d’autore.

In sala slot sono stati centrati premi del valore superiore a 5.000 euro per complessivi 1.156.000 euro. La vincita più interessante è andata a una signora del Nord Italia. Ha totalizzato 49.643 euro alla slot Mistery of the Lamp. Dall’inizio dell’anno il montepremi erogato ha toccato quota . 4.039.433 euro