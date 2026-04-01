Liguri in Borsa: brilla Leonardo (+7,93%)

Giornata super per Leonardo che guadagna quasi l’8% tra i liguri in borsa.
Ecco il quadro completo.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,082
|+00%
|0,084
|Bper Banca
|11,56
|+3,82%
|11,465
|Centrale del Latte d’Italia
|4,10
|-0,49%
|4,08
|Circle
|10,10
|-0,98%
|10,05
|EdgeLab
|4,52
|-1,95%
|4,70
|EdiliziAcrobatica
|3,80
|-2,56%
|3,97
|Erg
|22,34
|+1,73%
|22,14
|Fincantieri
|13,70
|+4,74%
|13,29
|Gismondi 1754
|1,36
|+0,00
|1,36
|Iren
|2,488
|+2,05%
|2,48
|Leonardo
|62,64
|+7,93%
|59,80
|Maps
|2,45
|-0,41%
|2,41
|Orsero
|15,46
|+3,34%
|15,50
|Racing Force
|4,42
|+1,61%
|4,41