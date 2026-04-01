Liguri in Borsa: brilla Leonardo (+7,93%)

Come sono andate le quotate liguri in Borsa

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Giornata super per Leonardo che guadagna quasi l’8% tra i liguri in borsa.

Ecco il quadro completo.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,082 +00% 0,084
Bper Banca 11,56 +3,82% 11,465
Centrale del Latte d’Italia 4,10 -0,49% 4,08
Circle 10,10 -0,98% 10,05
EdgeLab 4,52 -1,95% 4,70
EdiliziAcrobatica 3,80 -2,56% 3,97
Erg 22,34 +1,73% 22,14
Fincantieri 13,70 +4,74% 13,29
Gismondi 1754 1,36 +0,00 1,36
Iren 2,488 +2,05% 2,48
Leonardo 62,64 +7,93% 59,80
Maps 2,45 -0,41% 2,41
Orsero 15,46 +3,34% 15,50
Racing Force 4,42 +1,61% 4,41