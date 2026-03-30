Liguri in Borsa, tonfo di EdgeLab (-8,53%)

Vendite importanti su EdgeLab, che perde l’8,53%, anche Racing Force chiude in negativo.
Tra i titoli in positivo ci sono Erg (+2,72%) e Redelfi (+2,80%).
Ecco il quadro completo dei Liguri in Borsa
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,082
|-4,65%
|0,086
|Bper Banca
|10,945
|+0,74%
|10,825
|Centrale del Latte d’Italia
|4,12
|+3,00%
|4,12
|Circle
|10,20
|+0%
|10,05
|EdgeLab
|4,72
|-8,53%
|5,04
|EdiliziAcrobatica
|3,91
|-3,93%
|4,00
|Erg
|21,90
|+2,72
|21,26
|Fincantieri
|13,00
|+2,28%
|12,62
|Gismondi 1754
|Iren
|2,448
|+1,33%
|2,434
|Leonardo
|55,68
|-1,66%
|55,28
|Maps
|Orsero
|14,58
|-0,14%
|14,68
|Racing Force
|4,42
|-4,95%
|4,71
|Redelfi
|11,00
|+2,80%
|10,50
|Rt&L
|3,745
|+0,13%
|3,74
|Sanlorenzo
|30,80
|+2,33%
|29,95