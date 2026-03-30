Liguri in Borsa, tonfo di EdgeLab (-8,53%)

Come hanno chiuso le aziende liguri quotate e quelle di interesse per la Liguria

Di: 1 min.
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Vendite importanti su EdgeLab, che perde l’8,53%, anche Racing Force chiude in negativo.

Tra i titoli in positivo ci sono Erg (+2,72%) e Redelfi (+2,80%).

Ecco il quadro completo dei Liguri in Borsa

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,082 -4,65% 0,086
Bper Banca 10,945 +0,74% 10,825
Centrale del Latte d’Italia 4,12 +3,00% 4,12
Circle 10,20 +0% 10,05
EdgeLab 4,72 -8,53% 5,04
EdiliziAcrobatica 3,91 -3,93% 4,00
Erg 21,90 +2,72 21,26
Fincantieri 13,00 +2,28% 12,62
Gismondi 1754
Iren 2,448 +1,33% 2,434
Leonardo 55,68 -1,66% 55,28
Maps
Orsero 14,58 -0,14% 14,68
Racing Force 4,42 -4,95% 4,71
Redelfi 11,00 +2,80% 10,50
Rt&L 3,745 +0,13% 3,74
Sanlorenzo 30,80 +2,33% 29,95